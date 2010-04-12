Ничего интересного не будет. Скорее всего, какие-то общие слова.
|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 15 лип, 2018 23:20
Ничего интересного не будет. Скорее всего, какие-то общие слова.
Не спорить с budivelnik"ом
Додано: Нед 15 лип, 2018 23:26
В черговий раз тролистий мудозвон вирішив повикабелюватись
1 Ви чи я писали що вважаєте що наше споживання не сильно відрізняється від європи?
2 Якщо реальне споживання відрізняється не сильно - то якого милого лізете в пляшку ( тим більше що перед цим попередньо надули щоки) і заявляєте що нам не потрібно виходити з віртуальних порівнячнь до реальних
3 Хто створив свій підпис( який також хамський) і тепер дивується що його фейсом повозюкали по тейблу?
Тому ще раз
ЛАД троль- за гроші або по тупості - при чому для мешканців держави Україна він виглядає ворогом(або пробує внести в спілкування промосковскі темники)
ПС
Тепер приклад на хлопський розум
У ВВП Німеччини вартість газу становить 350-550 Євро
Якщо ми піднімемо у себе вартість газу з 250 до 350 Доларів - це збільшить наше ВВП на 2% ( 20 млрд м3 * (350-250=100) доларів = 2 млрд доларів
Питання для троля
- підняття ціни газу до світового рівня дозволить швидше підняти доходи до світового рівня ?
- так як в ціні газу до 70-80% становлять податки - то збільшення доходів бюджету в стані компенсувати збільшення витрат населення - і якщо в стані то зростання від цього ВВП на 2% це позитивний чи негативний сигла
ППС
А тепер тролику пиши в москву і вимагай нових темників, бо в самого крім надутих щік -мозку надати відповід не вистарчить
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 ЛАД писака за 30 московський срібляників
Додано: Нед 15 лип, 2018 23:26
Могут и будут - разные вещи. Могут и Вашингтон.
Не нагнетайте.
Не спорить с budivelnik"ом
Додано: Нед 15 лип, 2018 23:37
но тем не менее ходят смотреть игру а не счет.
иначе можно было бы просто пробить пенальти и разойтись. зачем 90 минут бегать?
Додано: Пон 16 лип, 2018 00:36
неужели я всё пропустил и прапор выложил здесь скан квитанции на ставку?
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
Додано: Пон 16 лип, 2018 00:45
штамп звучит чуть иначе: "результат остаётся".
и не факт, что именно Лобановский был первым.
но вот что останется в памяти надолго, так это зонт над пуйлом и мокнущие при этом под проливным дождём президент ФИФА, президент Франции, президент Хорватии (женщина), руководители двух национальных футбольных федераций и президент УЕФА.
свиньи всегда остаются свиньями, даже если строят стадионы за миллиарды.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
Додано: Пон 16 лип, 2018 05:47
Re: Валютный рынок в контексте
Уточню інформацією з конкуруючого форуму від шановного 101195.
По результатам недели гривна укрепилась на межбанковском валютном рынке на 0,4% до 26,23 грн./$. Четыре дня подряд торги проходили без существенных колебаний курса. НБУ трижды за неделю проводил интервенции с функционалом Matching по покупке долларов США и купил в понедельник около $42 млн. (максимум с 10 апреля), а во вторник и четверг – по $10 млн. Объём покупки Регулятором валюты за неделю составил около $62 млн., а объем нетто-покупки с начала июля – $76,5 млн.
Спрэд между курсами на наличном и межбанковском валютных рынках впервые с середины апреля стал положительным и составил в пятницу 4 коп./$.
Остатки на корсчетах банков в НБУ увеличились на 10,1 млрд. грн. до 58,3 млрд. грн., а объем депозитных сертификатов в обращении снизился на 13,0 млрд. грн. до 53,1 млрд. грн. Наблюдается постоянный отток гривны по наличному каналу, (банки покупают наличную гривну у НБУ) за неделю было куплено 5,9 млрд. грн. На следующей неделе отток по наличному каналу может может быть усилен.
Та не однаково мені, як Україну злії люди присплять, лукаві, і в огні Її, окраденую, збудять... ох, не однаково мені.
Додано: Пон 16 лип, 2018 06:52
Re: Валютный рынок в контексте
"Привіт кримському брату!" У Росії раптово обвалився міст: момент потрапив на відео
Додано: Пон 16 лип, 2018 06:55
Re: Валютный рынок в контексте
Можливо, курс на вечір буде такий
МБ - 26.28(+/-2коп)
ЧР - 26.33(+/-2коп)
Додано: Пон 16 лип, 2018 07:25
А можлыво и нит.
Я верю в честность Президента
И в неподкупность постовых, В заботу банка о клиентах... В русалок верю, в домовых......
Зараз переглядають цей форум: imlex, Василь-Рівне і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор
|