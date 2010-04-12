Або докази в студію, або не пустозвонь
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 16 лип, 2018 07:49
Додано: Пон 16 лип, 2018 08:22
Опять зрада ...
Все верно, вернут Х+17,5% - из госбюджета. А так как госбюджет не резиновый, то кому-то придется кушать меньше на эти 17%, то есть при бездефицитном бюджете денег в системе не прибавиться, соответсвенно инфляция увеличиваться не должна.
Додано: Пон 16 лип, 2018 08:28
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