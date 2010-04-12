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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 16 лип, 2018 08:22
Грйс-мэн написав: sergey_sryvkin написав:
Да. Заемные деньги становятся дороже.
Что в этом хорошего - ну, например, сдерживание инфляции...
Ага.
Сейчас "стерилизуют" Х денег, а через год в систему вернут Х+17,5% денег.
"Сдерживание инфляции" по-украински
Опять зрада ...
Все верно, вернут Х+17,5% - из госбюджета
. А так как госбюджет не резиновый, то кому-то придется кушать меньше на эти 17%, то есть при бездефицитном бюджете денег в системе не прибавиться, соответсвенно инфляция увеличиваться не должна.
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Додано: Пон 16 лип, 2018 09:33
Василь-Рівне Давайте жить дружно))) А нервные клетки, они ведь не восстанавливаются, так что не стоит их тратить на всякую чепуху. Гарного дня панове !!!
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Додано: Пон 16 лип, 2018 09:42
Что с межбанком?
Все источники молчат.
Что-то страшное?
Я верю в честность Президента
И в неподкупность постовых, В заботу банка о клиентах... В русалок верю, в домовых......
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Додано: Пон 16 лип, 2018 09:45
Captain Obvious написав:
Что с межбанком?
Все источники молчат.
Что-то страшное?
межбанк ждет встречу путина и трампа
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
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Додано: Пон 16 лип, 2018 09:46
Captain Obvious написав:
Что с межбанком?
Все источники молчат.
Что-то страшное?
Міжбанк почався падінням.Зараз 26.21/26.23
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Додано: Пон 16 лип, 2018 10:08
Ну так ставку підняли, поки рости не будемо.
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