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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5450545154525453>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 807
1. Нет сбережений в валюте
10%
84
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
58
4. от 50% до 75%
14%
113
5. более 75%
63%
507
Всього голосів : 807
Повідомлення Додано: Пон 16 лип, 2018 08:22

  Грйс-мэн написав:
  sergey_sryvkin написав:Да. Заемные деньги становятся дороже.
Что в этом хорошего - ну, например, сдерживание инфляции...

Ага.
Сейчас "стерилизуют" Х денег, а через год в систему вернут Х+17,5% денег.
"Сдерживание инфляции" по-украински


Опять зрада ... :D

Все верно, вернут Х+17,5% - из госбюджета. А так как госбюджет не резиновый, то кому-то придется кушать меньше на эти 17%, то есть при бездефицитном бюджете денег в системе не прибавиться, соответсвенно инфляция увеличиваться не должна.
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Повідомлення Додано: Пон 16 лип, 2018 09:33

Давайте жить дружно))) А нервные клетки, они ведь не восстанавливаются, так что не стоит их тратить на всякую чепуху. Гарного дня панове !!!
Востаннє редагувалось vovodabravis в Пон 16 лип, 2018 10:19, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 16 лип, 2018 09:42

Re: Валютный рынок в контексте

Что с межбанком?
Все источники молчат.

Что-то страшное?
Я верю в честность Президента
И в неподкупность постовых, В заботу банка о клиентах... В русалок верю, в домовых......
Captain Obvious
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 лип, 2018 09:45

  Captain Obvious написав:Что с межбанком?
Все источники молчат.

Что-то страшное?


межбанк ждет встречу путина и трампа :P :P
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
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Повідомлення Додано: Пон 16 лип, 2018 09:46

  Captain Obvious написав:Что с межбанком?
Все источники молчат.

Что-то страшное?

Міжбанк почався падінням.Зараз 26.21/26.23
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Повідомлення Додано: Пон 16 лип, 2018 10:08

Re: Валютный рынок в контексте

Ну так ставку підняли, поки рости не будемо.
twin
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Повідомлення Додано: Пон 16 лип, 2018 10:35

Re: Валютный рынок в контексте

Середина лета.
Когда там курс по 22-23-24?
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
Shram
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 лип, 2018 11:13

Shram
Ну, 25.ХХ потрогали - и хватит.
Харьковские встретили полдень следующим образом: $ 26.28/26.33.
#freesentsov
Смерть рашистским оккупантам и лугандоно-крысчанским предателям!
slot
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Повідомлення Додано: Пон 16 лип, 2018 11:15

Re: Валютный рынок в контексте

Пока находимся в заданном коридоре и впереди налоговые выплаты в бюджет,а вот фактор выхода серъёзных дядь из овгз в конце месяца и выплата долгов в начале месяца 447млн никчемных- слегка напрягает,но до сентября папа ещё отпылесосит непотриб,а потом будем подыматься! Имхо
bub-har
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 лип, 2018 11:17

Re: Валютный рынок в контексте

В Киеве в среднем 25 принимают, 29 продают. В Харькове 28 принимают, продают 33 (а в реальности в надежных обменках 34).
В чем причина?
Разница есть всегда, в Харькове дороже продают доллар летом и дешевле покупают зимой, но сейчас она слишком большая.
Vlad442
 
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