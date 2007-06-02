|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 16 лип, 2018 11:39
Re: Валютный рынок в контексте
Камушком загончик вниз
Додано: Пон 16 лип, 2018 11:52
Re: Валютный рынок в контексте
Доброго дня панове. На ЧР курс доляра не поспішає знижуватись ,та прийом тримають високо ,продаж трохи знизили на 2-3коп. Запоріжжя 30/32-35.
Додано: Пон 16 лип, 2018 12:11
В результате мы оба оказались правы - НБУ в торги вмешивался, но довольно слабо:
Как и следовало ожидать, информация " з конкуруючого форуму від шановного 101195" о вал. интервенциях НБУ в приличных размерах (viewtopic.php?p=4408248#p4408248) оказалась ложной.
Не спорить с budivelnik"ом
Додано: Пон 16 лип, 2018 12:15
В результате мы оба оказались правы - НБУ в торги вмешивался, но довольно слабо:
Как и следовало ожидать, информация Василя "з конкуруючого форуму від шановного 101195" о вал. интервенциях НБУ в приличных размерах (viewtopic.php?p=4408248#p4408248) оказалась ложной.
Не спорить с budivelnik"ом
Додано: Пон 16 лип, 2018 12:17
Додано: Пон 16 лип, 2018 12:18
Інфо від НБУ - позаминулий тиждень.
Інфо від Василя - за минулий тиждень.
Поки що рано казати - чи вірна інфо з сусіднього форуму чи ні,доки не з"явиться інфо від НБУ.
Додано: Пон 16 лип, 2018 12:36
innamax2008 Не сочтите за грубость ,не коим образом не хочу вас обидеть, но ваш "честный" не делает модернизацию,не банальных плановых ремонтов, из-за чего недавно чуть не случилось беды(маленькая забастовка ценною в милионны) которая коснулась бы всей Украины, по ходу скоро будем просто руду экспортировать, а что уголь подорожал, и вполне возможно что"хозяину" не выгодно ввозить сюда уголь для топки печей, и намного выгодней построить завод где нибудь в Африке (откуда возят наш уголь, и сразу отмечу что не надо тут соплей и криков,в прошлом году в Африке был закуплен для отопления наших школ) , а там и уголь рядом и пашут как негры( попахивает расизмом, но я думаю вы поняли о чем идет речь)
Додано: Пон 16 лип, 2018 12:39
Re: Валютный рынок в контексте
Додано: Пон 16 лип, 2018 12:41
По разным оценкам, регулятор с утра успел скупить $10 млн.
Новая неделя на межбанке началась с крошечного снижения курса доллара — на 1 копейку: 16 июля торговля стартовала в рамках 26,2150-26,23 грн/$, сообщил UBR.ua начальник управления дилинговых операций Райффайзен банка Аваль Юрий Гриненко. После чего последовало дальнейшее снижение котировок.
«Продажи доллара подрастают, а спрос сохраняется небольшой — бизнес с неохотой резервирует с пятницы гривну под покупки в понедельник (чтобы не терять на депозитных процентах). Потому после старта рынок сузился к 26,21-26,2150 грн/$», — уточнил Гриненко.
Нацбанк быстро среагировал на валютный профицит. И казначеи говорят, что уже вышел скупать валюту возле отметки 26,21 грн/$. По разным оценкам, НБУ уже приобрел порядка $10 млн.
*Відправлено з Чату
Додано: Пон 16 лип, 2018 13:08
Харкiв Гагарiн 28/35
*Відправлено з Чату
|