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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5451545254535454>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 807
1. Нет сбережений в валюте
10%
84
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
58
4. от 50% до 75%
14%
113
5. более 75%
63%
507
Всього голосів : 807
Повідомлення Додано: Пон 16 лип, 2018 11:39

Re: Валютный рынок в контексте

Камушком загончик вниз
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 лип, 2018 11:52

Re: Валютный рынок в контексте

Доброго дня панове. На ЧР курс доляра не поспішає знижуватись ,та прийом тримають високо ,продаж трохи знизили на 2-3коп. Запоріжжя 30/32-35.
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Пон 16 лип, 2018 12:11

  ЛАД написав:
  Перес де Куэльяр написав:
  ЛАД написав:............
Регулирует ли НБУ - бабка надвое сказала, возможно, и нет. Как по мне, маловероятно. Вряд ли НБУ поддерживал бы курс в таком узком диапазоне.
Остальное согласен, скорее всего, так и будет.
€ важелI в НБУ ,лишн€ вiдкупля€ ,а якщо кому треба -да€ . Тому курс на МБ три днI фактично незмiнний .Моя думка ,а Ваша мабуть нI.

Посмотрим на следующей неделе, когда НБУ опубликует свои покупки-продажи.
Рычаги у НБУ, действительно, есть, это бесспорно.


В результате мы оба оказались правы - НБУ в торги вмешивался, но довольно слабо:
Результати валютних інтервенцій НБУ
02-06.07.2018 [Детальніша інформація]
млн дол. США
Купівля 27.00
Продаж 12.50

Как и следовало ожидать, информация " з конкуруючого форуму від шановного 101195" о вал. интервенциях НБУ в приличных размерах (viewtopic.php?p=4408248#p4408248) оказалась ложной.
Не спорить с budivelnik"ом :!:
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 16 лип, 2018 12:15

  ЛАД написав:
  Перес де Куэльяр написав:
  ЛАД написав:............
Регулирует ли НБУ - бабка надвое сказала, возможно, и нет. Как по мне, маловероятно. Вряд ли НБУ поддерживал бы курс в таком узком диапазоне.
Остальное согласен, скорее всего, так и будет.
€ важелI в НБУ ,лишн€ вiдкупля€ ,а якщо кому треба -да€ . Тому курс на МБ три днI фактично незмiнний .Моя думка ,а Ваша мабуть нI.

Посмотрим на следующей неделе, когда НБУ опубликует свои покупки-продажи.
Рычаги у НБУ, действительно, есть, это бесспорно.


В результате мы оба оказались правы - НБУ в торги вмешивался, но довольно слабо:
Результати валютних інтервенцій НБУ
02-06.07.2018 [Детальніша інформація]
млн дол. США
Купівля 27.00
Продаж 12.50

Как и следовало ожидать, информация Василя "з конкуруючого форуму від шановного 101195" о вал. интервенциях НБУ в приличных размерах (viewtopic.php?p=4408248#p4408248) оказалась ложной.
Не спорить с budivelnik"ом :!:
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 16 лип, 2018 12:17

  tehno-teplo написав:
  дарий написав:tehno-teplo Кстати, где Он...Великий Либо! :oops:

Писал , что прикупил медный рудник ..может копает :roll:

Це після того як прикупив усадьбу з гусями під Києвом?!
Qwerty
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 лип, 2018 12:18

  ЛАД написав:
В результате мы оба оказались правы - НБУ в торги вмешивался, но довольно слабо:
Результати валютних інтервенцій НБУ
02-06.07.2018 [Детальніша інформація]
млн дол. США
Купівля 27.00
Продаж 12.50

Как и следовало ожидать, информация Василя "з конкуруючого форуму від шановного 101195" о вал. интервенциях НБУ в приличных размерах (viewtopic.php?p=4408248#p4408248) оказалась ложной.

Інфо від НБУ - позаминулий тиждень.
Інфо від Василя - за минулий тиждень.
Поки що рано казати - чи вірна інфо з сусіднього форуму чи ні,доки не з"явиться інфо від НБУ.
tea
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 лип, 2018 12:36

innamax2008 Не сочтите за грубость ,не коим образом не хочу вас обидеть, но ваш "честный" не делает модернизацию,не банальных плановых ремонтов, из-за чего недавно чуть не случилось беды(маленькая забастовка ценною в милионны) которая коснулась бы всей Украины, по ходу скоро будем просто руду экспортировать, а что уголь подорожал, и вполне возможно что"хозяину" не выгодно ввозить сюда уголь для топки печей, и намного выгодней построить завод где нибудь в Африке (откуда возят наш уголь, и сразу отмечу что не надо тут соплей и криков,в прошлом году в Африке был закуплен для отопления наших школ) , а там и уголь рядом и пашут как негры( попахивает расизмом, но я думаю вы поняли о чем идет речь)
vovodabravis
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Повідомлення Додано: Пон 16 лип, 2018 12:39

Re: Валютный рынок в контексте

  Shram написав:Середина лета.
Когда там курс по 22-23-24?

Так ціни виросли, зарплати виросли, а курс залишився +/- той самий
Так що курс потрібно підтягувати до зарплат)))
Позитивчик
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Повідомлення Додано: Пон 16 лип, 2018 12:41

По разным оценкам, регулятор с утра успел скупить $10 млн.








Новая неделя на межбанке началась с крошечного снижения курса доллара — на 1 копейку: 16 июля торговля стартовала в рамках 26,2150-26,23 грн/$, сообщил UBR.ua начальник управления дилинговых операций Райффайзен банка Аваль Юрий Гриненко. После чего последовало дальнейшее снижение котировок.

«Продажи доллара подрастают, а спрос сохраняется небольшой — бизнес с неохотой резервирует с пятницы гривну под покупки в понедельник (чтобы не терять на депозитных процентах). Потому после старта рынок сузился к 26,21-26,2150 грн/$», — уточнил Гриненко.

Нацбанк быстро среагировал на валютный профицит. И казначеи говорят, что уже вышел скупать валюту возле отметки 26,21 грн/$. По разным оценкам, НБУ уже приобрел порядка $10 млн.

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Повідомлення Додано: Пон 16 лип, 2018 13:08

Харкiв Гагарiн 28/35

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Перес де Куэльяр
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