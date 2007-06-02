Додано: Пон 16 лип, 2018 12:36

innamax2008 Не сочтите за грубость ,не коим образом не хочу вас обидеть, но ваш "честный" не делает модернизацию,не банальных плановых ремонтов, из-за чего недавно чуть не случилось беды(маленькая забастовка ценною в милионны) которая коснулась бы всей Украины, по ходу скоро будем просто руду экспортировать, а что уголь подорожал, и вполне возможно что"хозяину" не выгодно ввозить сюда уголь для топки печей, и намного выгодней построить завод где нибудь в Африке (откуда возят наш уголь, и сразу отмечу что не надо тут соплей и криков,в прошлом году в Африке был закуплен для отопления наших школ) , а там и уголь рядом и пашут как негры( попахивает расизмом, но я думаю вы поняли о чем идет речь)