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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5451545254535454

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 807
1. Нет сбережений в валюте
10%
84
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
58
4. от 50% до 75%
14%
113
5. более 75%
63%
507
Всього голосів : 807
Повідомлення Додано: Пон 16 лип, 2018 13:10

Re: Валютный рынок в контексте

  Позитивчик написав:Так що курс потрібно підтягувати до зарплат)))

Ох уж эти хирурги, все бы им резать. Само отвалится. (с)

Не надо ничего никуда подтягивать. При свободном курсообразовании, экономика сама выберет такой курс, при котором будет близка к балансу.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Пон 16 лип, 2018 13:35

Позитивчик может и минималка выросла на грубо и с запасом 300 грн, но социалку урезали в два раза, а многим и вообще
vovodabravis
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