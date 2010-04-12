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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 16 лип, 2018 13:10
Позитивчик написав:
Так що курс потрібно підтягувати до зарплат)))
Ох уж эти хирурги, все бы им резать. Само отвалится. (с)
Не надо ничего никуда подтягивать. При свободном курсообразовании, экономика сама выберет такой курс, при котором будет близка к балансу.
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Додано: Пон 16 лип, 2018 13:35
Позитивчик может и минималка выросла на грубо и с запасом 300 грн, но социалку урезали в два раза, а многим и вообще
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