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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5451545254535454

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 807
1. Нет сбережений в валюте
10%
84
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
58
4. от 50% до 75%
14%
113
5. более 75%
63%
507
Всього голосів : 807
Повідомлення Додано: Пон 16 лип, 2018 14:07

  tea написав:Поки що рано казати - чи вірна інфо з сусіднього форуму чи ні,доки не з"явиться інфо від НБУ.

https://bank.gov.ua/control/uk/publish/ ... d=40807142
Далее смотрите строку "1.3 Інші монетарні операції" - и вуаля, у вас данные по интервенциям раньше, чем публикует НБУ. :)
Уточнение - данные НА дату- это операции ЗА предыдущий рабочий день.
По приведенной ссылке есть мануал, как читать данные.
Неправильно ты, Дядя Федор, бутерброд ешь...
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Повідомлення Додано: Пон 16 лип, 2018 14:29

Re: Валютный рынок в контексте

  4x4 написав:Далее смотрите строку "1.3 Інші монетарні операції" - и вуаля, у вас данные по интервенциям раньше, чем публикует НБУ.

Хотелось бы мне знать, какое отношение имеют интервенции на валютном рынке к регулированию ликвидности банковской системы?
Суииы примерно соответствуют озвученным ранее 40 + 10 + 10. Скоро сможем проверить.

ЗЫ Посмотрел данные за позапрошлую неделю - цифры не сходятся.
Востаннє редагувалось Сибарит в Пон 16 лип, 2018 14:44, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 16 лип, 2018 14:31

Re: Валютный рынок в контексте

Могли до п'ятниці рости, а тоді вже розвертатись.

Або, плавно рости й рости...

А так, то щось занадто солодко зробили для тих, хто злився взимку на піку і погрівся на піврічному депо.
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Повідомлення Додано: Пон 16 лип, 2018 14:43

  Сибарит написав:Хотелось бы мне знать, какое отношение имеют интервенции на валютном рынке к регулированию ликвидности банковской системы?

Прямое и непосредственное. НБУ покупает валюту-увеличивает ликвидность системы в гривне (осуществляет эмиссию безналичной гривни), продает валюту - уменьшает ликвидность системы в гривне (осуществляет мобилизацию безналичной гривни). :)
Неправильно ты, Дядя Федор, бутерброд ешь...
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Повідомлення Додано: Пон 16 лип, 2018 15:06

Re: Валютный рынок в контексте

  Сибарит написав:ЗЫ Посмотрел данные за позапрошлую неделю - цифры не сходятся.

А вы нетто посчитайте. :)
Неправильно ты, Дядя Федор, бутерброд ешь...
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Повідомлення Додано: Пон 16 лип, 2018 15:15

  4x4 написав:
  Сибарит написав:ЗЫ Посмотрел данные за позапрошлую неделю - цифры не сходятся.

А вы нетто посчитайте. :)

Где-то близко, но еще неделю назад и не то не сходится :)

Я вполне допускаю, что результаты интервенций попадают в указанную Вами графу, но ее название явно предполагает наличие более одного учитываемого инструмента. Поэтому предпочту дожидаться официальной информации.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Пон 16 лип, 2018 15:27

Re: Валютный рынок в контексте

  Сибарит написав:Я вполне допускаю, что результаты интервенций попадают в указанную Вами графу, но ее название явно предполагает наличие более одного учитываемого инструмента.

В мануале, о котором я писал, все есть :) В подавляющем большинстве случаев - голые интервенции.
Неправильно ты, Дядя Федор, бутерброд ешь...
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