Далее смотрите строку "1.3 Інші монетарні операції" - и вуаля, у вас данные по интервенциям раньше, чем публикует НБУ.
Уточнение - данные НА дату- это операции ЗА предыдущий рабочий день.
По приведенной ссылке есть мануал, как читать данные.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 16 лип, 2018 14:07
Далее смотрите строку "1.3 Інші монетарні операції" - и вуаля, у вас данные по интервенциям раньше, чем публикует НБУ.
Уточнение - данные НА дату- это операции ЗА предыдущий рабочий день.
По приведенной ссылке есть мануал, как читать данные.
Неправильно ты, Дядя Федор, бутерброд ешь...
Додано: Пон 16 лип, 2018 14:29
Re: Валютный рынок в контексте
Хотелось бы мне знать, какое отношение имеют интервенции на валютном рынке к регулированию ликвидности банковской системы?
Суииы примерно соответствуют озвученным ранее 40 + 10 + 10. Скоро сможем проверить.
ЗЫ Посмотрел данные за позапрошлую неделю - цифры не сходятся.
Востаннє редагувалось Сибарит в Пон 16 лип, 2018 14:44, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 16 лип, 2018 14:31
Re: Валютный рынок в контексте
Могли до п'ятниці рости, а тоді вже розвертатись.
Або, плавно рости й рости...
А так, то щось занадто солодко зробили для тих, хто злився взимку на піку і погрівся на піврічному депо.
Додано: Пон 16 лип, 2018 14:43
Прямое и непосредственное. НБУ покупает валюту-увеличивает ликвидность системы в гривне (осуществляет эмиссию безналичной гривни), продает валюту - уменьшает ликвидность системы в гривне (осуществляет мобилизацию безналичной гривни).
Неправильно ты, Дядя Федор, бутерброд ешь...
Додано: Пон 16 лип, 2018 15:06
Re: Валютный рынок в контексте
А вы нетто посчитайте.
Неправильно ты, Дядя Федор, бутерброд ешь...
Додано: Пон 16 лип, 2018 15:15
Где-то близко, но еще неделю назад и не то не сходится
Я вполне допускаю, что результаты интервенций попадают в указанную Вами графу, но ее название явно предполагает наличие более одного учитываемого инструмента. Поэтому предпочту дожидаться официальной информации.
Додано: Пон 16 лип, 2018 15:27
Re: Валютный рынок в контексте
В мануале, о котором я писал, все есть В подавляющем большинстве случаев - голые интервенции.
Неправильно ты, Дядя Федор, бутерброд ешь...
Додано: Пон 16 лип, 2018 15:35
Re: Валютный рынок в контексте
27 июня было погашение кредита рефинансирования на 27 млн грн. Теперь сходится?:)
Неправильно ты, Дядя Федор, бутерброд ешь...
Додано: Пон 16 лип, 2018 15:45
Панове, ДС нас не покинув ?Бо щось довго нема.
*Відправлено з Чату
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