Так это то, о чем я и писал, в эту таблицу намешаны разношерстные данные, что не позволяет использовать ее для определения объема интервенций.
Графа "прочее" предназначена обычно не для анализа, а для того, чтобы сошелся общий баланс.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 16 лип, 2018 16:08
Так это то, о чем я и писал, в эту таблицу намешаны разношерстные данные, что не позволяет использовать ее для определения объема интервенций.
Графа "прочее" предназначена обычно не для анализа, а для того, чтобы сошелся общий баланс.
Додано: Пон 16 лип, 2018 16:35
Re: Валютный рынок в контексте
можно,и с довольно высокой точностью.
Неправильно ты, Дядя Федор, бутерброд ешь...
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