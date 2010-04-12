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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5452545354545455

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 807
1. Нет сбережений в валюте
10%
84
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
58
4. от 50% до 75%
14%
113
5. более 75%
63%
507
Всього голосів : 807
Повідомлення Додано: Пон 16 лип, 2018 16:08

  4x4 написав:
  Сибарит написав:Где-то близко, но еще неделю назад и не то не сходится

27 июня было погашение кредита рефинансирования на 27 млн грн. Теперь сходится?:)

Так это то, о чем я и писал, в эту таблицу намешаны разношерстные данные, что не позволяет использовать ее для определения объема интервенций.
Графа "прочее" предназначена обычно не для анализа, а для того, чтобы сошелся общий баланс.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Пон 16 лип, 2018 16:35

Re: Валютный рынок в контексте

  Сибарит написав:в эту таблицу намешаны разношерстные данные, что не позволяет использовать ее для определения объема интервенций

:)можно,и с довольно высокой точностью.
Неправильно ты, Дядя Федор, бутерброд ешь...
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