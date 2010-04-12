Так это то, о чем я и писал, в эту таблицу намешаны разношерстные данные, что не позволяет использовать ее для определения объема интервенций.
Графа "прочее" предназначена обычно не для анализа, а для того, чтобы сошелся общий баланс.
|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 16 лип, 2018 16:08
Так это то, о чем я и писал, в эту таблицу намешаны разношерстные данные, что не позволяет использовать ее для определения объема интервенций.
Графа "прочее" предназначена обычно не для анализа, а для того, чтобы сошелся общий баланс.
Додано: Пон 16 лип, 2018 16:35
Re: Валютный рынок в контексте
можно,и с довольно высокой точностью.
Неправильно ты, Дядя Федор, бутерброд ешь...
Додано: Пон 16 лип, 2018 17:15
Тут пишуть,що не придбав нічого
https://news.finance.ua/ru/news/-/43040 ... 50-uah-usd
Додано: Пон 16 лип, 2018 18:03
Это хорошо, что Вы вернулись, приятно почитать умного человека. Даже ДС был тогда огорчен, и Искатель сразу осознал свою ошибку. Не пропадайте
Додано: Пон 16 лип, 2018 18:15
По итогам встречи Трамп-Пукин .Могу сказать своё мнение :Трамп -промокашка . Из слов Пукина , Сирия идёт под гуманитарный контроль США и это обозначило ,что уготовлено для Украины . Короче Пукин почувствовал безнаказанность . Дальше сами думайте ,это сугубо мое мнение. .
*Відправлено з Чату
|