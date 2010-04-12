Так это то, о чем я и писал, в эту таблицу намешаны разношерстные данные, что не позволяет использовать ее для определения объема интервенций.
Графа "прочее" предназначена обычно не для анализа, а для того, чтобы сошелся общий баланс.
|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 16 лип, 2018 16:08
Так это то, о чем я и писал, в эту таблицу намешаны разношерстные данные, что не позволяет использовать ее для определения объема интервенций.
Графа "прочее" предназначена обычно не для анализа, а для того, чтобы сошелся общий баланс.
Додано: Пон 16 лип, 2018 16:35
Re: Валютный рынок в контексте
можно,и с довольно высокой точностью.
Неправильно ты, Дядя Федор, бутерброд ешь...
Додано: Пон 16 лип, 2018 17:15
Тут пишуть,що не придбав нічого
https://news.finance.ua/ru/news/-/43040 ... 50-uah-usd
Додано: Пон 16 лип, 2018 18:03
Это хорошо, что Вы вернулись, приятно почитать умного человека. Даже ДС был тогда огорчен, и Искатель сразу осознал свою ошибку. Не пропадайте
Додано: Пон 16 лип, 2018 18:15
По итогам встречи Трамп-Пукин .Могу сказать своё мнение :Трамп -промокашка . Из слов Пукина , Сирия идёт под гуманитарный контроль США и это обозначило ,что уготовлено для Украины . Короче Пукин почувствовал безнаказанность . Дальше сами думайте ,это сугубо мое мнение. .
*Відправлено з Чату
Додано: Пон 16 лип, 2018 19:14
Мышляю, надо 2-3 дня подождать, пока уляжутся волны эйфории, особенно российской пропаганды.
Но сало, сало надо перепрятать ...
Додано: Пон 16 лип, 2018 19:25
Это не что иное как предательство, Трамп полностью в кармане Путина, - экс-глава ЦРУ Бреннан
Экс-глава ЦРУ Джон Бреннан обвинил президента США Дональда Трампа в предательстве из-за пресс-конференции по итогом переговоров с главой России Владимиром Путиным.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Twitter.
Читайте: Сегодняшняя встреча с Путиным - это только начало длительного процесса, - Трамп
"Выступление Дональда Трампа на пресс-конференции в Хельсинки выходит за пределы понятия "особо тяжких преступлений и проступков". Это не что иное как предательство. Мало того, что комментарии Трампа имбецильны, он полностью в кармане Путина. Патриоты-республиканцы, вы где?", — написал Бреннан.
Додано: Пон 16 лип, 2018 19:35
Спасибо за Ваше мнение. От себя хочу сказать, что Вы даже примерно не знаете о чем они говорили. Может быть заполняли приглашения на свинг-вечеринку и решали приглашать ли Колинду Грабар-Китарович или Брижит Макрон ? Я это к тому что - коллеги, спуститесь на землю, не стройте из себя еще и знатоков геополитики. Эксперта в валютных делах вполне достаточно.
P.s. И сегодня межбанк вверх опять не пошел
Додано: Пон 16 лип, 2018 19:37
Я это тоже читаю, потому и говорю, что лучше 2-3 дня переждать информационные брызги от этой встречи, а потом делать выводы.
А то российский сегмент инета уже исходит на навоз от того, как Путин всех победил.
А сало, сало уже перепрятать сейчас. Да и шмайсер достал, и смазал
Додано: Пон 16 лип, 2018 19:53
Харків бомбитимуть?
Зустріч закінчилась прогнозовано - кожен залишився при своїй позиції.
Трамп десь далеко в душі "винен" Путіну.Уявіть - Трамп планує передвибрчу кампанію,з іншого боку передвиборчу кампанію веде Клінтон.У кожного кандидата є штаби,програми,партії,ресурси на підтримку,стратегії ведення кампанії тощо.За підсумками виборів виграє Трамп.І тільки вже після перемоги з"ясовується,що Трампу в перемозі допомогли російські фабрики тролів.Тобто,без них Трамп не переміг би.Вони стали тією маленькою каплею,яка переважила шальки терезів на користь Трампа.
Тому особисто Трамп уникає зневажливих слів стосовно Путіна.Згадайте,як він свого часу обізвав Кім Чен Ина,як обізвав Трюдо,тощо.
А Путіна назвав навіть не ворогом - конкурентом.
Думаю,що активізації на фронті не буде.
|