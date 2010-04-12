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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5453545454555456>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 808
1. Нет сбережений в валюте
10%
84
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
59
4. от 50% до 75%
14%
113
5. более 75%
63%
507
Всього голосів : 808
Повідомлення Додано: Пон 16 лип, 2018 16:08

  4x4 написав:
  Сибарит написав:Где-то близко, но еще неделю назад и не то не сходится

27 июня было погашение кредита рефинансирования на 27 млн грн. Теперь сходится?:)

Так это то, о чем я и писал, в эту таблицу намешаны разношерстные данные, что не позволяет использовать ее для определения объема интервенций.
Графа "прочее" предназначена обычно не для анализа, а для того, чтобы сошелся общий баланс.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Пон 16 лип, 2018 16:35

Re: Валютный рынок в контексте

  Сибарит написав:в эту таблицу намешаны разношерстные данные, что не позволяет использовать ее для определения объема интервенций

:)можно,и с довольно высокой точностью.
Неправильно ты, Дядя Федор, бутерброд ешь...
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Повідомлення Додано: Пон 16 лип, 2018 17:15

  Перес де Куэльяр написав:
По разным оценкам, регулятор с утра успел скупить $10 млн.
По разным оценкам, НБУ уже приобрел порядка $10 млн.


*Відправлено з Чату

Тут пишуть,що не придбав нічого

https://news.finance.ua/ru/news/-/43040 ... 50-uah-usd
tea
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 лип, 2018 18:03

  4x4 написав:
  tea написав:Поки що рано казати - чи вірна інфо з сусіднього форуму чи ні,доки не з"явиться інфо від НБУ.

https://bank.gov.ua/control/uk/publish/ ... d=40807142
Далее смотрите строку "1.3 Інші монетарні операції" - и вуаля, у вас данные по интервенциям раньше, чем публикует НБУ. :)
Уточнение - данные НА дату- это операции ЗА предыдущий рабочий день.
По приведенной ссылке есть мануал, как читать данные.


Это хорошо, что Вы вернулись, приятно почитать умного человека. Даже ДС был тогда огорчен, и Искатель сразу осознал свою ошибку. Не пропадайте :D
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Повідомлення Додано: Пон 16 лип, 2018 18:15

По итогам встречи Трамп-Пукин .Могу сказать своё мнение :Трамп -промокашка . Из слов Пукина , Сирия идёт под гуманитарный контроль США и это обозначило ,что уготовлено для Украины . Короче Пукин почувствовал безнаказанность . Дальше сами думайте ,это сугубо мое мнение. .

*Відправлено з Чату
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Пон 16 лип, 2018 19:14

  Перес де Куэльяр написав:По итогам встречи Трамп-Пукин .Могу сказать своё мнение :Трамп -промокашка . Из слов Пукина , Сирия идёт под гуманитарный контроль США и это обозначило ,что уготовлено для Украины . Короче Пукин почувствовал безнаказанность . Дальше сами думайте ,это сугубо мое мнение. .

*Відправлено з Чату

Мышляю, надо 2-3 дня подождать, пока уляжутся волны эйфории, особенно российской пропаганды.
Но сало, сало надо перепрятать ...
pesikot
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Повідомлення Додано: Пон 16 лип, 2018 19:25

  pesikot написав:
  Перес де Куэльяр написав:По итогам встречи Трамп-Пукин .Могу сказать своё мнение :Трамп -промокашка . Из слов Пукина , Сирия идёт под гуманитарный контроль США и это обозначило ,что уготовлено для Украины . Короче Пукин почувствовал безнаказанность . Дальше сами думайте ,это сугубо мое мнение. .

*Відправлено з Чату

Мышляю, надо 2-3 дня подождать, пока уляжутся волны эйфории, особенно российской пропаганды.
Но сало, сало надо перепрятать ...

Это не что иное как предательство, Трамп полностью в кармане Путина, - экс-глава ЦРУ Бреннан
Экс-глава ЦРУ Джон Бреннан обвинил президента США Дональда Трампа в предательстве из-за пресс-конференции по итогом переговоров с главой России Владимиром Путиным.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Twitter.

Читайте: Сегодняшняя встреча с Путиным - это только начало длительного процесса, - Трамп

"Выступление Дональда Трампа на пресс-конференции в Хельсинки выходит за пределы понятия "особо тяжких преступлений и проступков". Это не что иное как предательство. Мало того, что комментарии Трампа имбецильны, он полностью в кармане Путина. Патриоты-республиканцы, вы где?", — написал Бреннан.
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Пон 16 лип, 2018 19:35

  Перес де Куэльяр написав:По итогам встречи Трамп-Пукин .Могу сказать своё мнение :Трамп -промокашка . Из слов Пукина , Сирия идёт под гуманитарный контроль США и это обозначило ,что уготовлено для Украины . Короче Пукин почувствовал безнаказанность . Дальше сами думайте ,это сугубо мое мнение. .

*Відправлено з Чату

Спасибо за Ваше мнение. От себя хочу сказать, что Вы даже примерно не знаете о чем они говорили. Может быть заполняли приглашения на свинг-вечеринку и решали приглашать ли Колинду Грабар-Китарович или Брижит Макрон ? Я это к тому что - коллеги, спуститесь на землю, не стройте из себя еще и знатоков геополитики. Эксперта в валютных делах вполне достаточно.
P.s. И сегодня межбанк вверх опять не пошел :)
Игорь
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Повідомлення Додано: Пон 16 лип, 2018 19:37

  Перес де Куэльяр написав:Это не что иное как предательство, Трамп полностью в кармане Путина, - экс-глава ЦРУ Бреннан
Экс-глава ЦРУ Джон Бреннан обвинил президента США Дональда Трампа в предательстве из-за пресс-конференции по итогом переговоров с главой России Владимиром Путиным.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Twitter.

Читайте: Сегодняшняя встреча с Путиным - это только начало длительного процесса, - Трамп

"Выступление Дональда Трампа на пресс-конференции в Хельсинки выходит за пределы понятия "особо тяжких преступлений и проступков". Это не что иное как предательство. Мало того, что комментарии Трампа имбецильны, он полностью в кармане Путина. Патриоты-республиканцы, вы где?", — написал Бреннан.

Я это тоже читаю, потому и говорю, что лучше 2-3 дня переждать информационные брызги от этой встречи, а потом делать выводы.
А то российский сегмент инета уже исходит на навоз от того, как Путин всех победил.
А сало, сало уже перепрятать сейчас. Да и шмайсер достал, и смазал
pesikot
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Повідомлення Додано: Пон 16 лип, 2018 19:53

  Перес де Куэльяр написав:что уготовлено для Украины . Короче Пукин почувствовал безнаказанность . Дальше сами думайте ,это сугубо мое мнение. .

*Відправлено з Чату

Харків бомбитимуть? :shock:
Зустріч закінчилась прогнозовано - кожен залишився при своїй позиції.
Трамп десь далеко в душі "винен" Путіну.Уявіть - Трамп планує передвибрчу кампанію,з іншого боку передвиборчу кампанію веде Клінтон.У кожного кандидата є штаби,програми,партії,ресурси на підтримку,стратегії ведення кампанії тощо.За підсумками виборів виграє Трамп.І тільки вже після перемоги з"ясовується,що Трампу в перемозі допомогли російські фабрики тролів.Тобто,без них Трамп не переміг би.Вони стали тією маленькою каплею,яка переважила шальки терезів на користь Трампа.
Тому особисто Трамп уникає зневажливих слів стосовно Путіна.Згадайте,як він свого часу обізвав Кім Чен Ина,як обізвав Трюдо,тощо.
А Путіна назвав навіть не ворогом - конкурентом.
Думаю,що активізації на фронті не буде.
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