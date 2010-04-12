Додано: Пон 16 лип, 2018 20:29

vovodabravis написав: tea мвф надоело ждать и начали давить?Или занервничали что у наших "полоумных" хватит мозгов на непослушание? мвф надоело ждать и начали давить?Или занервничали что у наших "полоумных" хватит мозгов на непослушание?

Ребя та дошло же до моразма,изза дорого газа в Украине нет хлора,воду нечем хлорировать,в Харькове планируют воду давать 2 часа утром и 2 вечером,дожилисьА тем временем там,где пишут что все плохо )))Трудности на пути в отпуск: автопутешественники жалуются на огромные пробки в КрымуНебывалый наплыв туристов в Крым в этом году вызван тем, что полуостров стал доступнее, особенно для автомобилистов, которые теперь смогут проехать на курорты по мосту на машине. Однако туристов встречают другие трудности – многокилометровые пробки.Самые серьёзные проблемы возникают на отрезке пути от посёлка Приморский до Феодосии. Автомобилистам приходится стоять на жаре в пробке длинной около 20 километров. Затор образовался в обоих направлениях. Дорожники же заявили, что пока не будет достроена трасса «Таврида», пробки не исчезнут.Открыть двухполосную трассу от Керчи до Симферополя обещают открыть в конце 2018 года. Все четыре полосы запустят только в 2020 году. Однако сейчас пробки возникают даже там, где их никогда не видели. Помимо популярных Севастополя, Симферополя и Ялты в пробках стабильно находятся города Судак, Алушта, Кореиз, Саки. Причиной является и рост интенсивности потока отдыхающих, и огромное количество, и масштабная стройка трассы «Феодосия».Пока украинцы обсасывают рыжего своего кумира и наставника в надежде что он чтото решит и чемпионат мира провели и мост построили,а у нас хлора нет )))