Перес де Куэльяр написав:По итогам встречи Трамп-Пукин .Могу сказать своё мнение :Трамп -промокашка . Из слов Пукина , Сирия идёт под гуманитарный контроль США и это обозначило ,что уготовлено для Украины . Короче Пукин почувствовал безнаказанность . Дальше сами думайте ,это сугубо мое мнение. .
Спасибо за Ваше мнение. От себя хочу сказать, что Вы даже примерно не знаете о чем они говорили. Может быть заполняли приглашения на свинг-вечеринку и решали приглашать ли Колинду Грабар-Китарович или Брижит Макрон ? Я это к тому что - коллеги, спуститесь на землю, не стройте из себя еще и знатоков геополитики. Эксперта в валютных делах вполне достаточно. P.s. И сегодня межбанк вверх опять не пошел
Надо уметь слушать итоги встречи ,а не фантазировать о чем был разговор .Эта встреча была важна и для Украины в дальнейшем ,если у Пукина будут развязаны руки в продолжении агрессии против Украины ,то это отразится и на курсе доллара в будущем.
PS.Cами ,то что хотели написать ,или ?
Востаннє редагувалось Перес де Куэльяр в Пон 16 лип, 2018 20:10, всього редагувалось 1 раз.
Тут ось серйозний дядько знову про дефолт завів розмову.
"Если Украина не продлит сотрудничество с МВФ до 20 июля, то в стране случится дефолт. Об этом заявили в Европейской бизнес ассоциации.
Президент ЕБА Томаш Фиала призвал правительство не медлить и решить все вопросы с МФВ. Он предупредил о том, что фонд скоро уходит на летние каникулы, поэтому Украина рискует не получить новый транш.
По словам Фиалы, нельзя допускать, чтобы приезд миссии МВФ был отложен к сентябрю. В сентябре в стране стартует президентская и парламентская кампании, а фонд не ведет переговоры о сотрудничестве во время выборных кампаний.
«Если миссия приедет в сентябре, то в дополнение к поправкам в закон об Антикоррупционном суде, тарифам на газ, добавится еще и бюджет на следующий год. Этот процесс может затянуться до 2019 года. И тогда стране может грозить дефолт», – заявил президент ЕБА"
Хотів би заперечити пану Фіалі.До 20 липня залишилось 3 дні.Нічого не станеться,дефолту не буде. Уряд тримає руку на пульсі і веде переговори з МВФ.Навіть при гіршому варіанті,якщо не отримаємо транш,всі виплати в 2018 році проведемо,а курс на грудень 2018 буде 31.80,згідно сценарія НБУ,коли траншу не буде,але й ціни на метал не впадуть.
Трамп бизнесмен, настоящий,для которого деньги не пахнут, безжалостный и не боящийся "отрезать" якоря которые тянут бюджет его страны вниз, но и при том не любит дерзость, если Путин ему"лизнул" и отсыпал "хорошими" предложениями, не надейтесь на его доблесть и честь, это вам не "фальшивый патриот" готовый за свои "идеалы" кинуть свой народ в голод и нищету, за маской клоуна намного больше силы чем у его предшественника , по крайней мере таким он мне показался из-за своих действий.
vovodabravis написав:tea мвф надоело ждать и начали давить?Или занервничали что у наших "полоумных" хватит мозгов на непослушание?
Ребя та дошло же до моразма,изза дорого газа в Украине нет хлора,воду нечем хлорировать,в Харькове планируют воду давать 2 часа утром и 2 вечером,дожились
А тем временем там,где пишут что все плохо )))
Трудности на пути в отпуск: автопутешественники жалуются на огромные пробки в Крыму
Небывалый наплыв туристов в Крым в этом году вызван тем, что полуостров стал доступнее, особенно для автомобилистов, которые теперь смогут проехать на курорты по мосту на машине. Однако туристов встречают другие трудности – многокилометровые пробки.
Самые серьёзные проблемы возникают на отрезке пути от посёлка Приморский до Феодосии. Автомобилистам приходится стоять на жаре в пробке длинной около 20 километров. Затор образовался в обоих направлениях. Дорожники же заявили, что пока не будет достроена трасса «Таврида», пробки не исчезнут.
Открыть двухполосную трассу от Керчи до Симферополя обещают открыть в конце 2018 года. Все четыре полосы запустят только в 2020 году. Однако сейчас пробки возникают даже там, где их никогда не видели. Помимо популярных Севастополя, Симферополя и Ялты в пробках стабильно находятся города Судак, Алушта, Кореиз, Саки. Причиной является и рост интенсивности потока отдыхающих, и огромное количество, и масштабная стройка трассы «Феодосия».
Пока украинцы обсасывают рыжего своего кумира и наставника в надежде что он чтото решит и чемпионат мира провели и мост построили,а у нас хлора нет )))