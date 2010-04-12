Додано: Пон 16 лип, 2018 21:20

Певні хвилювання,звичайно,є.Але поки що не такі песимістичні,як очікує пан Фіала.

В нас немає дедлайна - до 20 липня,як пише пан Фіала.

- LOL!!! Вже казав двічі - грошей цим "діячам" не дадуть.Но, дефолта не будет - из вас последнее выжмут (рошеновские/аваковские оффшоры/сырзаводы в Италии - это залог). Дадут уже новой власти.Кстати, цены на зерно, сталь, железную руду - вниз, т.е. приехали.Они конечно постараются курс подержать, как и овощ в 13 - начале 14, но не по Сеньке шапка.Трампу нужно внести раскол между китаем и россией, без этого - никак. Так что негробасам команда - на Трампа не гавкать и дерьмецо от голубых бреннанов сюда не тащить.Агент КГБ пукин как всегда наврал (о том что хотел победы Трампа), клинтонша была уже прикормлена. Так что эти сказки для лохов...Да, и еще - на сказочки про жир через пять лет (знаете от кого), особо не ведитесь. Будете потом вспоминать как было хорошо, отсюда - только вниз, аж пока не пройдут реформы