и вы же сами прочтите что написали- если не успеете до сентября не получите транш,и тут же))) но если все таки не успеете,то в сентябре чтобы получить придется сделать еще приседание))) ну разве не вызывает улыбку?))) прям святая невинность))) все верно , бури пока не видно
vovodabravis написав:tea думаете Генеральный директор инвесткомпании Dragon Capital просто так беспокоится за сотрудничество с мвф все эти годы?
Певні хвилювання,звичайно,є.Але поки що не такі песимістичні,як очікує пан Фіала. В нас немає дедлайна - до 20 липня,як пише пан Фіала.
Да Фиала просто никак свои 5-летние ОВГЗ под 14% годовых в грн, купленные год назад, не может сбросить А финансирование все дороже и дороже, чем дальше Украина от сотрудничества с МВФ. Тут уже 16-процентные длинные бумаги с дисконтом придется скидывать...
Вот и нагоняет жути. Может еще от Фонда Возрождение что-то имеет за промо "правильных" месседжей...
vovodabravis написав:и вы же сами прочтите что написали- если не успеете до сентября не получите транш,и тут же))) но если все таки не успеете,то в сентябре чтобы получить придется сделать еще приседание))) ну разве не вызывает улыбку?))) прям святая невинность))) все верно , бури пока не видно
Російською була написана цитата,українською - моя думка. Бурі поки що немає.
Грйс-мэн Пане Гройсман - от скажіть,чому прем"єр Гройсман більше тяжіє до Народного Фронту,у якого рейтинг обезжиреного кефіру,і віддаляється від БПП,у якого рейтинг 5-6%,а це прохідний рейтинг до ВР?В чому логіка?
Певні хвилювання,звичайно,є.Але поки що не такі песимістичні,як очікує пан Фіала. В нас немає дедлайна - до 20 липня,як пише пан Фіала.
- LOL!!! Вже казав двічі - грошей цим "діячам" не дадуть. Но, дефолта не будет - из вас последнее выжмут (рошеновские/аваковские оффшоры/сырзаводы в Италии - это залог). Дадут уже новой власти. Кстати, цены на зерно, сталь, железную руду - вниз, т.е. приехали. Они конечно постараются курс подержать, как и овощ в 13 - начале 14, но не по Сеньке шапка. Трампу нужно внести раскол между китаем и россией, без этого - никак. Так что негробасам команда - на Трампа не гавкать и дерьмецо от голубых бреннанов сюда не тащить. Агент КГБ пукин как всегда наврал (о том что хотел победы Трампа), клинтонша была уже прикормлена. Так что эти сказки для лохов...
Да, и еще - на сказочки про жир через пять лет (знаете от кого), особо не ведитесь. Будете потом вспоминать как было хорошо, отсюда - только вниз, аж пока не пройдут реформы
Востаннє редагувалось Hogtown в Пон 16 лип, 2018 21:24, всього редагувалось 1 раз.
Через 2 роки в США - президентські вибори. https://ru.wikipedia.org/wiki/Президентские_выборы_в_США_(2020)#Опросы_2 Як завжди,будуть змагатись кандидати від Республіканської і Демократичної партії. Трамп минулого тижня заявив,що йтиме на вибори-2020. А тепер уявімо ситуацію Трампа.Його завжди критикуватиме демократична партія.Та й частина республіканської партії,м"яко кажучи,підтримує не всі позиції Трампа.А йому ж потрібно буде пройти внутрішньопартійні праймеріз.А для того,щоб мати змогу знову висунутись від республіканців,потрібно буде переконати більшість партії в своїх досягненнях і перемогах на посаді президента в перший термін,тобто зараз.А перемог з гулькин болт. От така дилема у Трампа.