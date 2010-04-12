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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 54555456545754585459>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 808
1. Нет сбережений в валюте
10%
84
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
59
4. от 50% до 75%
14%
113
5. более 75%
63%
507
Всього голосів : 808
Повідомлення Додано: Пон 16 лип, 2018 20:47

Re: Валютный рынок в контексте

и вы же сами прочтите что написали- если не успеете до сентября не получите транш,и тут же))) но если все таки не успеете,то в сентябре чтобы получить придется сделать еще приседание))) ну разве не вызывает улыбку?))) прям святая невинность)))
все верно , бури пока не видно
vovodabravis
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Повідомлення Додано: Пон 16 лип, 2018 20:56

  tea написав:Певні хвилювання,звичайно,є.Але поки що не такі песимістичні,як очікує пан Фіала.
В нас немає дедлайна - до 20 липня,як пише пан Фіала.


После 20-го - все поедут загорать.

А когда вернутся - всем известно что начнётся у нас (уже начинается), и никто ничего никому не даст, ни под какие обещания.

Так что может 20-е число - это не чёткий дедлайн, но очень близко к правде
Грйс-мэн
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 лип, 2018 20:59

  tea написав:
  vovodabravis написав:tea думаете Генеральный директор инвесткомпании Dragon Capital просто так беспокоится за сотрудничество с мвф все эти годы?

Певні хвилювання,звичайно,є.Але поки що не такі песимістичні,як очікує пан Фіала.
В нас немає дедлайна - до 20 липня,як пише пан Фіала.


Да Фиала просто никак свои 5-летние ОВГЗ под 14% годовых в грн, купленные год назад, не может сбросить :mrgreen: А финансирование все дороже и дороже, чем дальше Украина от сотрудничества с МВФ. Тут уже 16-процентные длинные бумаги с дисконтом придется скидывать...

Вот и нагоняет жути. Может еще от Фонда Возрождение что-то имеет за промо "правильных" месседжей...
zРадио
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Повідомлення Додано: Пон 16 лип, 2018 21:12

  Грйс-мэн написав:
  tea написав:Певні хвилювання,звичайно,є.Але поки що не такі песимістичні,як очікує пан Фіала.
В нас немає дедлайна - до 20 липня,як пише пан Фіала.


После 20-го - все поедут загорать.

А когда вернутся - всем известно что начнётся у нас (уже начинается), и никто ничего никому не даст, ни под какие обещания.

Так что может 20-е число - это не чёткий дедлайн, но очень близко к правде

В нас програма стенд-бай до березня 2019 року.Поки що МВФ не висловлював позиції і не прив"язувався до дати.Думаю,що уряд в курсі і має певні домовленості з МВФ,що є ще осінь в запасі.
tea
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 лип, 2018 21:13

  vovodabravis написав:и вы же сами прочтите что написали- если не успеете до сентября не получите транш,и тут же))) но если все таки не успеете,то в сентябре чтобы получить придется сделать еще приседание))) ну разве не вызывает улыбку?))) прям святая невинность)))
все верно , бури пока не видно

Російською була написана цитата,українською - моя думка.
Бурі поки що немає.
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Повідомлення Додано: Пон 16 лип, 2018 21:16

Грйс-мэн
Пане Гройсман - от скажіть,чому прем"єр Гройсман більше тяжіє до Народного Фронту,у якого рейтинг обезжиреного кефіру,і віддаляється від БПП,у якого рейтинг 5-6%,а це прохідний рейтинг до ВР?В чому логіка? :mrgreen:
tea
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 лип, 2018 21:20

tea
Певні хвилювання,звичайно,є.Але поки що не такі песимістичні,як очікує пан Фіала.
В нас немає дедлайна - до 20 липня,як пише пан Фіала.

- LOL!!! Вже казав двічі - грошей цим "діячам" не дадуть.
Но, дефолта не будет - из вас последнее выжмут (рошеновские/аваковские оффшоры/сырзаводы в Италии - это залог). Дадут уже новой власти.
Кстати, цены на зерно, сталь, железную руду - вниз, т.е. приехали.
Они конечно постараются курс подержать, как и овощ в 13 - начале 14, но не по Сеньке шапка.
Трампу нужно внести раскол между китаем и россией, без этого - никак. Так что негробасам команда - на Трампа не гавкать и дерьмецо от голубых бреннанов сюда не тащить.
Агент КГБ пукин как всегда наврал (о том что хотел победы Трампа), клинтонша была уже прикормлена. Так что эти сказки для лохов...

Да, и еще - на сказочки про жир через пять лет (знаете от кого), особо не ведитесь. Будете потом вспоминать как было хорошо, отсюда - только вниз, аж пока не пройдут реформы
Востаннє редагувалось Hogtown в Пон 16 лип, 2018 21:24, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 16 лип, 2018 21:21

Через 2 роки в США - президентські вибори.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Президентские_выборы_в_США_(2020)#Опросы_2
Як завжди,будуть змагатись кандидати від Республіканської і Демократичної партії.
Трамп минулого тижня заявив,що йтиме на вибори-2020.
А тепер уявімо ситуацію Трампа.Його завжди критикуватиме демократична партія.Та й частина республіканської партії,м"яко кажучи,підтримує не всі позиції Трампа.А йому ж потрібно буде пройти внутрішньопартійні праймеріз.А для того,щоб мати змогу знову висунутись від республіканців,потрібно буде переконати більшість партії в своїх досягненнях і перемогах на посаді президента в перший термін,тобто зараз.А перемог з гулькин болт.
От така дилема у Трампа.
tea
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 лип, 2018 21:22

  Hogtown написав:tea
Певні хвилювання,звичайно,є.Але поки що не такі песимістичні,як очікує пан Фіала.
В нас немає дедлайна - до 20 липня,як пише пан Фіала.

- LOL!!! Вже казав двічі - грошей цим "діячам" не дадуть.

Давайте все-таки дочекаємось офіційної позиції МВФ.
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Повідомлення Додано: Пон 16 лип, 2018 21:24

  Hogtown написав:tea

Кстати, цены на зерно, сталь, железную руду - вниз, т.е. приехали.

А можна цифри,хоча б глибину падіння з січня по липень 2018.
Може там зниження цін некритичне.
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