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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5456545754585459>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 808
1. Нет сбережений в валюте
10%
84
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
59
4. от 50% до 75%
14%
113
5. более 75%
63%
507
Всього голосів : 808
Повідомлення Додано: Пон 16 лип, 2018 21:27

  Hogtown написав:Да, и еще - на сказочки про жир через пять лет (знаете от кого), особо не ведитесь. Будете потом вспоминать как было хорошо, отсюда - только вниз, аж пока не пройдут реформы

Вірю,що голоси з космоса більше не підведуть капітана Лібо. :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
tea
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 лип, 2018 21:29

  tea написав:Пане Гройсман - от скажіть,чому прем"єр Гройсман більше тяжіє до Народного Фронту,у якого рейтинг обезжиреного кефіру,і віддаляється від БПП,у якого рейтинг 5-6%,а це прохідний рейтинг до ВР?В чому логіка?

Я не Гройсман :-)
Я не знаю, кто там к кому більше тяжіє, но думаю что не нужно искать скрытых смыслов там, где их нет.

Это просто конкурентная борьба за потоки денег. Борьба всех против всех. Локально создаются союзы за что-то (кого-то), или против. Когда предмет союза "исчерпан", или возникли новые проблемы или возможности, или "темы" - создаются новые союзы.

Смысл, идея, цель - одна - максимизация cashflow себе в карманы (в основном офшорные).

Поэтому союзы могут быть кого угодно с кем угодно.

Хоть Рабинович с Ляшко. Лишь бы деньги капали
Грйс-мэн
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 лип, 2018 21:30

tea
А йому ж потрібно буде пройти внутрішньопартійні праймеріз.А для того,щоб мати змогу знову висунутись від республіканців,потрібно буде переконати більшість партії в своїх досягненнях і перемогах на посаді президента в перший термін,тобто зараз.А перемог з гулькин болт.

- LOL!!! Вы просто не имеете представления о предмете. Трамп - о-очень популярен, а будет еще популярнее и это (рост популярности) произойдет не потому что американцы станут жить значительно лучше, а потому чо все остальные станут жить хуже. Для этого достаточно посмотреть на индекс доллара...
Hogtown
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 лип, 2018 21:32

  vovan_prm написав:
  Qwerty написав:[
Чому в 2014 не було?!Було.Наприклад,коли долар скакнув під 40, в салоні Порше можна було за гривню купити Кайєн за 60 тисяч доларів,перед цим ціна була від 90 до 100...Один знайомий в різних салонах взяв штук п*ять авто по демпінговій ціні,а потім з наваром продав,причому продавав нижче ринку тисяч на 7-10.

Классный парень Ваш знакомый!
За пару дней:
1. Выявил дисбаланс
2. Слил около 300 кДолл
3. Нашел 5 Кайенов в наличии в разных салонах
4. Осуществил+оформил 5 сделок
5. Нашел покупателей на Кайены в разгар кризиса
Супер спекулянт!

П.С. Только мне сдается, что это "выдуманный друг"

З вашим кругозором і рівнем спілкування вам може здаватися, що завгодно...По пунктам - виявити дисбаланс було не складно, таке вже було в 2008 році...Салони продзвонювали і пропонували своїм клієнтам...Салони розміщені в одному місті - в Києві... Ну якщо для Києва є проблемою продати оптовикам 300 кіло зелених, то навіть не знаю чого ви тут сидите і читаєте форум? Знайшов п`ять Кайєнов - це вже ваша буйна фантазія пішла? Взяв в чотирьох різних салонах різні джипи - дві Тойоти, один Ренж Ровер, один Кайєн і одну Акуру МДХ...Все зайняло півтора дня. В салоні, дорогий наш товариш, сдєлка займає годину від сили...У товариша дуже солідна фірма з масою клєрків, в тому числі юристів, поїхали і оформили без жодних проблем, буває й таке...В розгар крізіса він нічого не продавав, не потрібно фантазувати...Продав пізніше коли долар пішов вниз на свій звичний рівень. Продав чотири авто, одне авто Тойота Хіландер доця розбила вхлам до того моменту...Отакі справи...Це просто можна визначити - ставимо по десятці зелених комусь авторитетному і ідемо до товариша...Якщо не так, то десятка в кармані...Жодних проблем! До речі товариш нещодавно відмітив 50 річчя...Гуляло більше сотні гостей в дуже престижному готелі в Києві...Співали Сердючка, Гарік Кричевський, Полякова і інші зірки естради...Було дуже весело...Думаю, що вартість одного авто це все коштувало...Але то таке. Потрібно вірити людям і не придумувати нічого за них! Все таки на валютному форумі, хоча з такою публікою як ви!
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Повідомлення Додано: Пон 16 лип, 2018 21:33

  Hogtown написав:tea
А йому ж потрібно буде пройти внутрішньопартійні праймеріз.А для того,щоб мати змогу знову висунутись від республіканців,потрібно буде переконати більшість партії в своїх досягненнях і перемогах на посаді президента в перший термін,тобто зараз.А перемог з гулькин болт.
- LOL!!! Вы просто не имеете представления о предмете. Трамп - о-очень популярен, а будет еще популярнее и это (рост популярности) произойдет не потому что американцы станут жить значительно лучше, а потому чо все остальные станут жить хуже. Для этого достаточно посмотреть на индекс доллара...
А звідки американці взнають що вони живучи гірше ніж вчора- сьогодні живуть краще ніж інші?
Америка-егоцентрична і плювали вони як живуть аборигени ( а аборигени для них всі хто не піднімає зранку американський прапор)
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 ЛАД писака за 30 московський срібляників
budivelnik
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Повідомлення Додано: Пон 16 лип, 2018 21:33

  Грйс-мэн написав:Я не Гройсман :-)

:shock: :shock: :shock:
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Повідомлення Додано: Пон 16 лип, 2018 21:34

Re: Валютный рынок в контексте

насчет зерна, хранилища переполнены, баржи не ходят,ждут цену, и в прошлом году так делали, не смотрите на продаж по зерну поквартально .
vovodabravis
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Повідомлення Додано: Пон 16 лип, 2018 21:35

  Hogtown написав:tea
Вы просто не имеете представления о предмете. Трамп - о-очень популярен, а будет еще популярнее и это (рост популярности)

Внутрішньопартійний праймеріз-2020 покаже.
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Повідомлення Додано: Пон 16 лип, 2018 21:57

  tea написав:
  Gumanoid написав:чемпионат мира провели и мост построили,а у нас хлора нет )))

Гуманоїде - а Ви знаєте,що Україна в стані війни з Росією?

Пан Чай ,а вы знаете ,что на этом "стане " можно хорошо зарабатывать ?
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Повідомлення Додано: Пон 16 лип, 2018 22:05

  tea написав:
  vovan_prm написав:Классный парень Ваш знакомый!
За пару дней:
1. Выявил дисбаланс
2. Слил около 300 кДолл
3. Нашел 5 Кайенов в наличии в разных салонах
4. Осуществил+оформил 5 сделок
5. Нашел покупателей на Кайены в разгар кризиса
Супер спекулянт!

П.С. Только мне сдается, что это "выдуманный друг"

Теоретично може бути,чому ні?Коло спілкування Кверті - заможні люди,спілкуються один з одним.Можливо,десь за пляшкою вина,до того як був курс 40,ділились планами купити собі Порши.А тут така нагода.Правда,потрібно було б ну дуже велике везіння.
1.Курс 38-40 на купівлю був декілька годин.
2.Продати 300 тис.тоді було не так то легко,бо до цього курс був набагато дешевше.
3.П"ять машин можно було знайти в двох салонах,причому по телефону з 1 салону "забити" інші машини з другого.
4.Угоди в двох салонах можна оформити до кінця дня.
5.Продав друзям,знайомим і друзям друзів зі знижкою.

Ну ви більш адекватний за товариша з райцентру з провінційним ходом думки... Я вже все написав...Долар тоді можна було легко і просто продати по 37-38...Товариш талановитий підприємець, до речі перша освіта медичний інститут... Досить заможна людина, якій той заробіток, так собі прибавка на погулять. Угоди в салонах, ви повірьте мені, а я в цьому знаю толк, займають від сили одну годину...Навіть номера з МРЕО за дві години привезуть без вашої участі.Авто продав тим хто захотів купити через деякий час на 7-10 тисяч доларів нижче ринку на той час...Пропонував і мені, але мені не було потрібно...Причому згоден був на виплату всієї суми частинами на протязі року. Я думаю, що він в той період був не один в таких діях...Всі тодішні авто максимум за неділю розійшлися по руках... А це лише по Києву сотні авто. Через пару неділь в салонах вже стояли нові цінники з новими курсами, та й долар вже неможливо було продати по нормальній ціні. На то вони і підприємливі люди...Один до кризи успів і зміг продати ресторанний комплекс на трасі за лімон зелених, а тепер він коштує від сили 200 штук і нах нікому не потрібний.
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