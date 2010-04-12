Додано: Пон 16 лип, 2018 21:32

vovan_prm написав: Qwerty написав: [

Чому в 2014 не було?!Було.Наприклад,коли долар скакнув під 40, в салоні Порше можна було за гривню купити Кайєн за 60 тисяч доларів,перед цим ціна була від 90 до 100...Один знайомий в різних салонах взяв штук п*ять авто по демпінговій ціні,а потім з наваром продав,причому продавав нижче ринку тисяч на 7-10. Чому в 2014 не було?!Було.Наприклад,коли долар скакнув під 40, в салоні Порше можна було за гривню купити Кайєн за 60 тисяч доларів,перед цим ціна була від 90 до 100...Один знайомий в різних салонах взяв штук п*ять авто по демпінговій ціні,а потім з наваром продав,причому продавав нижче ринку тисяч на 7-10.

Классный парень Ваш знакомый!

За пару дней:

1. Выявил дисбаланс

2. Слил около 300 кДолл

3. Нашел 5 Кайенов в наличии в разных салонах

4. Осуществил+оформил 5 сделок

5. Нашел покупателей на Кайены в разгар кризиса

Супер спекулянт!



П.С. Только мне сдается, что это "выдуманный друг" Классный парень Ваш знакомый!За пару дней:1. Выявил дисбаланс2. Слил около 300 кДолл3. Нашел 5 Кайенов в наличии в разных салонах4. Осуществил+оформил 5 сделок5. Нашел покупателей на Кайены в разгар кризисаСупер спекулянт!П.С. Только мне сдается, что это "выдуманный друг"

З вашим кругозором і рівнем спілкування вам може здаватися, що завгодно...По пунктам - виявити дисбаланс було не складно, таке вже було в 2008 році...Салони продзвонювали і пропонували своїм клієнтам...Салони розміщені в одному місті - в Києві... Ну якщо для Києва є проблемою продати оптовикам 300 кіло зелених, то навіть не знаю чого ви тут сидите і читаєте форум? Знайшов п`ять Кайєнов - це вже ваша буйна фантазія пішла? Взяв в чотирьох різних салонах різні джипи - дві Тойоти, один Ренж Ровер, один Кайєн і одну Акуру МДХ...Все зайняло півтора дня. В салоні, дорогий наш товариш, сдєлка займає годину від сили...У товариша дуже солідна фірма з масою клєрків, в тому числі юристів, поїхали і оформили без жодних проблем, буває й таке...В розгар крізіса він нічого не продавав, не потрібно фантазувати...Продав пізніше коли долар пішов вниз на свій звичний рівень. Продав чотири авто, одне авто Тойота Хіландер доця розбила вхлам до того моменту...Отакі справи...Це просто можна визначити - ставимо по десятці зелених комусь авторитетному і ідемо до товариша...Якщо не так, то десятка в кармані...Жодних проблем! До речі товариш нещодавно відмітив 50 річчя...Гуляло більше сотні гостей в дуже престижному готелі в Києві...Співали Сердючка, Гарік Кричевський, Полякова і інші зірки естради...Було дуже весело...Думаю, що вартість одного авто це все коштувало...Але то таке. Потрібно вірити людям і не придумувати нічого за них! Все таки на валютному форумі, хоча з такою публікою як ви!