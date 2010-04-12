Ще до початку чемпіонату спрогнозував що Франція буде чемпіоном, а Бельгія займе третє місце...Для Фом нєвєрующих шляхом чесного спору на кругленьку суму можу довести.
|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 16 лип, 2018 22:13
Ще до початку чемпіонату спрогнозував що Франція буде чемпіоном, а Бельгія займе третє місце...Для Фом нєвєрующих шляхом чесного спору на кругленьку суму можу довести.
Додано: Пон 16 лип, 2018 22:15
Hogtown
LOL! Це ви до мене апелюєте ?Чуло дзвін ,та не знає де він ,все в кучу ,ще й потопталося . З ціпка зняли ,чи що?Завтра Трамп повернеться в США ,побачите реакцію американського суспільства .Знавець .
Додано: Пон 16 лип, 2018 22:40
Додано: Пон 16 лип, 2018 22:56
Re: Валютный рынок в контексте
"Ни один из предыдущих президентов никогда не унижал себя более презренно перед тираном", - Маккейн о встрече Трампа с Путиным
Сенатор США Джон Маккейн, председатель Комитета по вооруженным силам Сената, опубликовал заявление о встрече президента Трампа Владимиром Путиным в Хельсинки
Как сообщает Цензор.НЕТ, текст заявления опубликован на сайте политика.
"Сегодняшняя пресс-конференция в Хельсинки была одним из самых позорных выступлений американского президента в памяти. Урон, нанесенный наивностью президента, эгоизмом, ложной эквивалентностью и симпатией к автократам, трудно подсчитать. Но ясно, что саммит в Хельсинки был трагической ошибкой.
Президент Трамп оказался не только неспособным, но и не желающим противостоять Путину. Он и Путин, казалось, говорили по тому же сценарию, что президент сделал сознательный выбор, чтобы защитить тирана от справедливых вопросов свободной прессы и предоставить Путину неоспоримую платформу для извержения пропаганды и лжи миру.
Додано: Пон 16 лип, 2018 23:07
Перес де Куэльяр
- На мою думку, ото написана дурня. Ви плутаєте, цього разу суспільство і частину MSM (Mainstream Media). Все буде за звичаєм: Fox News - підтримає Трампа і так само Silent Majority, CNN, MSNBC і меншини (сексуальні включно) - обливатимуть президента брудом. Цікаво, а на яку саме реакцію очікуєте ви?
А ваш McCain - то гидота, уособлення Why the US Needs Term Limits for politicians...
Востаннє редагувалось Hogtown в Пон 16 лип, 2018 23:14, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 16 лип, 2018 23:09
Додано: Пон 16 лип, 2018 23:15
Гадаю, як і весь цивілізований Західний світ ,який цей дурень розколює на очах, та сіє хаос ,що йому оголосять імпічмент.І цей клоун піде геть ,на смітник.
Додано: Пон 16 лип, 2018 23:16
tea
- Так про це я вже вище написав. Він як і буш молодший агітували за crooked hillary, для них гроші не пахнуть...
Вони мовчали коли US industrial base, technology and IP were shipped to China - wholesale.
2 Перес де Куэльяр
- LOL!!! Ну, от і добре - то ж завтра побачимо хто є who...
І до того ж не забувайте - він перший хто почав вимагати підвищення витрат на оборону країнами НАТО, як того вимагає устав організації...
Востаннє редагувалось Hogtown в Пон 16 лип, 2018 23:32, всього редагувалось 1 раз.
|