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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5456545754585459

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 808
1. Нет сбережений в валюте
10%
84
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
59
4. от 50% до 75%
14%
113
5. более 75%
63%
507
Всього голосів : 808
Повідомлення Додано: Пон 16 лип, 2018 22:13

  tea написав:
  sinus написав:
  tea написав:Вибачте,дійсно забув написати,що Вам снився і курс 27.60.
А останні два дні що снилось?
Хто стане чемпіоном світу з футболу?

Как-то не до футбола сейчас...))))

Чому?Ви не вболівали за Хорватію?

Ще до початку чемпіонату спрогнозував що Франція буде чемпіоном, а Бельгія займе третє місце...Для Фом нєвєрующих шляхом чесного спору на кругленьку суму можу довести.
Qwerty
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 лип, 2018 22:15

Hogtown
Так что негробасам команда - на Трампа не гавкать и дерьмецо от голубых бреннанов сюда не тащить.
LOL! Це ви до мене апелюєте ?Чуло дзвін ,та не знає де він ,все в кучу ,ще й потопталося . З ціпка зняли ,чи що?Завтра Трамп повернеться в США ,побачите реакцію американського суспільства .Знавець .
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Пон 16 лип, 2018 22:40

  Qwerty написав:
  tea написав:
  sinus написав:Как-то не до футбола сейчас...))))

Чому?Ви не вболівали за Хорватію?

Ще до початку чемпіонату спрогнозував що Франція буде чемпіоном, а Бельгія займе третє місце...Для Фом нєвєрующих шляхом чесного спору на кругленьку суму можу довести.

Ставили ставки?
tea
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 лип, 2018 22:56

Re: Валютный рынок в контексте

"Ни один из предыдущих президентов никогда не унижал себя более презренно перед тираном", - Маккейн о встрече Трампа с Путиным
Сенатор США Джон Маккейн, председатель Комитета по вооруженным силам Сената, опубликовал заявление о встрече президента Трампа Владимиром Путиным в Хельсинки
Как сообщает Цензор.НЕТ, текст заявления опубликован на сайте политика.

"Сегодняшняя пресс-конференция в Хельсинки была одним из самых позорных выступлений американского президента в памяти. Урон, нанесенный наивностью президента, эгоизмом, ложной эквивалентностью и симпатией к автократам, трудно подсчитать. Но ясно, что саммит в Хельсинки был трагической ошибкой.

Президент Трамп оказался не только неспособным, но и не желающим противостоять Путину. Он и Путин, казалось, говорили по тому же сценарию, что президент сделал сознательный выбор, чтобы защитить тирана от справедливых вопросов свободной прессы и предоставить Путину неоспоримую платформу для извержения пропаганды и лжи миру.
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Пон 16 лип, 2018 23:07

Перес де Куэльяр
Завтра Трамп повернеться в США ,побачите реакцію американського суспільства .

- На мою думку, ото написана дурня. Ви плутаєте, цього разу суспільство і частину MSM (Mainstream Media). Все буде за звичаєм: Fox News - підтримає Трампа і так само Silent Majority, CNN, MSNBC і меншини (сексуальні включно) - обливатимуть президента брудом. Цікаво, а на яку саме реакцію очікуєте ви?
А ваш McCain - то гидота, уособлення Why the US Needs Term Limits for politicians...
Востаннє редагувалось Hogtown в Пон 16 лип, 2018 23:14, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 16 лип, 2018 23:09

  Hogtown написав: а на яку саме реакцію очікуєте ви?

А як Вам реакція Маккейна - неостанньої людини в республіканській партії.
tea
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 лип, 2018 23:15

  Hogtown написав:Перес де Куэльяр
Завтра Трамп повернеться в США ,побачите реакцію американського суспільства .

- На мою думку, ото написана дурня. Ви плутаєте, цього разу суспільство і частину MSM (Mainstream Media). Все буде за звичаєм: Fox News - підтримає Трампа і так само Silent Majority, CNN, MSNBC і меншини (сексуальні включно) - обливатимуть президента брудом. Цікаво, а на яку саме реакцію очікуєте ви?
Гадаю, як і весь цивілізований Західний світ ,який цей дурень розколює на очах, та сіє хаос ,що йому оголосять імпічмент.І цей клоун піде геть ,на смітник.
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Пон 16 лип, 2018 23:16

tea
А як Вам реакція Маккейна - неостанньої людини в республіканській партії

- Так про це я вже вище написав. Він як і буш молодший агітували за crooked hillary, для них гроші не пахнуть...
Вони мовчали коли US industrial base, technology and IP were shipped to China - wholesale.

2 Перес де Куэльяр
Гадаю, як і весь цивілізований Західний світ ,який цей дурень розколює на очах, та сіє хаос ,що йому оголосять імпічмент.І цей клоун піде геть ,на смітник.

- LOL!!! Ну, от і добре - то ж завтра побачимо хто є who...

І до того ж не забувайте - він перший хто почав вимагати підвищення витрат на оборону країнами НАТО, як того вимагає устав організації...
Востаннє редагувалось Hogtown в Пон 16 лип, 2018 23:32, всього редагувалось 1 раз.
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