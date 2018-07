Додано: Пон 16 лип, 2018 23:07

Завтра Трамп повернеться в США ,побачите реакцію американського суспільства .

- На мою думку, ото написана дурня. Ви плутаєте, цього разу суспільство і частину MSM (Mainstream Media). Все буде за звичаєм: Fox News - підтримає Трампа і так само Silent Majority, CNN, MSNBC і меншини (сексуальні включно) - обливатимуть президента брудом. Цікаво, а на яку саме реакцію очікуєте ви?А ваш McCain - то гидота, уособлення Why the US Needs Term Limits for politicians...