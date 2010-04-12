Ще до початку чемпіонату спрогнозував що Франція буде чемпіоном, а Бельгія займе третє місце...Для Фом нєвєрующих шляхом чесного спору на кругленьку суму можу довести.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 16 лип, 2018 22:13
Ще до початку чемпіонату спрогнозував що Франція буде чемпіоном, а Бельгія займе третє місце...Для Фом нєвєрующих шляхом чесного спору на кругленьку суму можу довести.
Додано: Пон 16 лип, 2018 22:15
Hogtown
LOL! Це ви до мене апелюєте ?Чуло дзвін ,та не знає де він ,все в кучу ,ще й потопталося . З ціпка зняли ,чи що?Завтра Трамп повернеться в США ,побачите реакцію американського суспільства .Знавець .
Додано: Пон 16 лип, 2018 22:40
Додано: Пон 16 лип, 2018 22:56
Re: Валютный рынок в контексте
"Ни один из предыдущих президентов никогда не унижал себя более презренно перед тираном", - Маккейн о встрече Трампа с Путиным
Сенатор США Джон Маккейн, председатель Комитета по вооруженным силам Сената, опубликовал заявление о встрече президента Трампа Владимиром Путиным в Хельсинки
Как сообщает Цензор.НЕТ, текст заявления опубликован на сайте политика.
"Сегодняшняя пресс-конференция в Хельсинки была одним из самых позорных выступлений американского президента в памяти. Урон, нанесенный наивностью президента, эгоизмом, ложной эквивалентностью и симпатией к автократам, трудно подсчитать. Но ясно, что саммит в Хельсинки был трагической ошибкой.
Президент Трамп оказался не только неспособным, но и не желающим противостоять Путину. Он и Путин, казалось, говорили по тому же сценарию, что президент сделал сознательный выбор, чтобы защитить тирана от справедливых вопросов свободной прессы и предоставить Путину неоспоримую платформу для извержения пропаганды и лжи миру.
Додано: Пон 16 лип, 2018 23:07
Перес де Куэльяр
- На мою думку, ото написана дурня. Ви плутаєте, цього разу суспільство і частину MSM (Mainstream Media). Все буде за звичаєм: Fox News - підтримає Трампа і так само Silent Majority, CNN, MSNBC і меншини (сексуальні включно) - обливатимуть президента брудом. Цікаво, а на яку саме реакцію очікуєте ви?
А ваш McCain - то гидота, уособлення Why the US Needs Term Limits for politicians...
Востаннє редагувалось Hogtown в Пон 16 лип, 2018 23:14, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 16 лип, 2018 23:09
Додано: Пон 16 лип, 2018 23:15
Гадаю, як і весь цивілізований Західний світ ,який цей дурень розколює на очах, та сіє хаос ,що йому оголосять імпічмент.І цей клоун піде геть ,на смітник.
Додано: Пон 16 лип, 2018 23:16
tea
- Так про це я вже вище написав. Він як і буш молодший агітували за crooked hillary, для них гроші не пахнуть...
Вони мовчали коли US industrial base, technology and IP were shipped to China - wholesale.
2 Перес де Куэльяр
- LOL!!! Ну, от і добре - то ж завтра побачимо хто є who...
І до того ж не забувайте - він перший хто почав вимагати підвищення витрат на оборону країнами НАТО, як того вимагає устав організації...
Востаннє редагувалось Hogtown в Пон 16 лип, 2018 23:32, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 17 лип, 2018 00:10
Hogtown
-LOL!!! За нас НАТО воювати не буде і ви це розумієте .Всі чекали від Трампа на переговорах,що він буде їх вести з позиції сили ,так мовити в ролі " Світового поліцейського з дубцем ",який би Пукіну вказав його місце,та пригрозив ,що так діяти як Раша не можна .А вийшло ,що після зустрічі Трамп тільки підсилив ВВХ ,а сам виглядав переможеним ,та слабким ."Ось така Х. малеча".
Додано: Вів 17 лип, 2018 00:15
А временную петлю согласно теории струн ваш предприимчивый товарищ не успел протянуть? Сдавал бы с одного края доллар по 40, а брал бы с другого края петли по 22, а то и по 5. Да и Каены было б легче оборачивать.
Или б не парил мозги с Каенами, а сразу на 300килобаксов купил бы биткоинтов по 0.0001$ и дело в шляпе.Был бы повелителем мира.
А то Каены... Хоть бы придумали б что поинтереснее. Ведь у товарища серьезная контора с кучей юристов. Любой бы предприимчивый человек по-быстрому оформил бы грн кредиты, а потом бы слил 300кбаксов! Тем более Поршфинанс кредиты дает под 0 до 2 лет. И еще % около 24 годовых в гривне давали небось в банке-кредиторе. Берешь кредит под 0, долл по 40 меняешь, в тот же банк на депо под 24%/год.Улавливаете? А не палил бы нал сходу.
Так что за сюжет сказки 5, а по деталям - неуд.
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