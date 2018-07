Додано: Пон 16 лип, 2018 23:16

А як Вам реакція Маккейна - неостанньої людини в республіканській партії

Гадаю, як і весь цивілізований Західний світ ,який цей дурень розколює на очах, та сіє хаос ,що йому оголосять імпічмент.І цей клоун піде геть ,на смітник.

- Так про це я вже вище написав. Він як і буш молодший агітували за crooked hillary, для них гроші не пахнуть...Вони мовчали коли US industrial base, technology and IP were shipped to China - wholesale.- LOL!!! Ну, от і добре - то ж завтра побачимо хто є who...І до того ж не забувайте - він перший хто почав вимагати підвищення витрат на оборону країнами НАТО, як того вимагає устав організації...