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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 16 лип, 2018 22:15
Hogtown
Так что негробасам команда - на Трампа не гавкать и дерьмецо от голубых бреннанов сюда не тащить.
LOL! Це ви до мене апелюєте ?Чуло дзвін ,та не знає де він ,все в кучу ,ще й потопталося . З ціпка зняли ,чи що?Завтра Трамп повернеться в США ,побачите реакцію американського суспільства .
Востаннє редагувалось Перес де Куэльяр
в Вів 17 лип, 2018 08:44, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 16 лип, 2018 22:40
Qwerty написав: tea написав: sinus написав:
Как-то не до футбола сейчас...))))
Чому?Ви не вболівали за Хорватію?
Ще до початку чемпіонату спрогнозував що Франція буде чемпіоном, а Бельгія займе третє місце...Для Фом нєвєрующих шляхом чесного спору на кругленьку суму можу довести.
Ставили ставки?
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Додано: Пон 16 лип, 2018 22:56
"Ни один из предыдущих президентов никогда не унижал себя более презренно перед тираном", - Маккейн о встрече Трампа с Путиным
Сенатор США Джон Маккейн, председатель Комитета по вооруженным силам Сената, опубликовал заявление о встрече президента Трампа Владимиром Путиным в Хельсинки
Как сообщает Цензор.НЕТ, текст заявления опубликован на сайте политика.
"Сегодняшняя пресс-конференция в Хельсинки была одним из самых позорных выступлений американского президента в памяти. Урон, нанесенный наивностью президента, эгоизмом, ложной эквивалентностью и симпатией к автократам, трудно подсчитать. Но ясно, что саммит в Хельсинки был трагической ошибкой.
Президент Трамп оказался не только неспособным, но и не желающим противостоять Путину. Он и Путин, казалось, говорили по тому же сценарию, что президент сделал сознательный выбор, чтобы защитить тирана от справедливых вопросов свободной прессы и предоставить Путину неоспоримую платформу для извержения пропаганды и лжи миру.
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Додано: Пон 16 лип, 2018 23:09
Hogtown написав:
а на яку саме реакцію очікуєте ви?
А як Вам реакція Маккейна - неостанньої людини в республіканській партії.
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Додано: Пон 16 лип, 2018 23:15
Гадаю, як і весь цивілізований Західний світ ,який цей дурень розколює на очах, та сіє хаос ,що йому оголосять імпічмент.І цей клоун піде геть ,на смітник.
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Додано: Пон 16 лип, 2018 23:16
tea
А як Вам реакція Маккейна - неостанньої людини в республіканській партії
- Так про це я вже вище написав. Він як і буш молодший агітували за crooked hillary, для них гроші не пахнуть...
Вони мовчали коли US industrial base, technology and IP were shipped to China - wholesale.2 Перес де Куэльяр
Гадаю, як і весь цивілізований Західний світ ,який цей дурень розколює на очах, та сіє хаос ,що йому оголосять імпічмент.І цей клоун піде геть ,на смітник.
- LOL!!! Ну, от і добре - то ж завтра побачимо хто є who...
І до того ж не забувайте - він перший хто почав вимагати підвищення витрат на оборону країнами НАТО, як того вимагає устав організації...
Востаннє редагувалось Hogtown
в Пон 16 лип, 2018 23:32, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 17 лип, 2018 00:10
Hogtown
І до того ж не забувайте - він перший хто почав вимагати підвищення витрат на оборону країнами НАТО, як того вимагає устав організації..
-LOL!!! За нас НАТО воювати не буде і ви це розумієте .Всі чекали від Трампа на переговорах,що він буде їх вести з позиції сили ,так мовити в ролі " Світового поліцейського з дубцем ",який би Пукіну вказав його місце,та пригрозив ,що так діяти як Раша не можна .А вийшло ,що після зустрічі Трамп тільки підсилив ВВХ ,а сам виглядав переможеним ,та слабким "Treason Summit"-так назвали це в США."Ось така Х. малеча".
Востаннє редагувалось Перес де Куэльяр
в Вів 17 лип, 2018 08:30, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 17 лип, 2018 00:15
А временную петлю согласно теории струн ваш предприимчивый товарищ не успел протянуть? Сдавал бы с одного края доллар по 40, а брал бы с другого края петли по 22, а то и по 5. Да и Каены было б легче оборачивать.
Или б не парил мозги с Каенами, а сразу на 300килобаксов купил бы биткоинтов по 0.0001$ и дело в шляпе.Был бы повелителем мира.
А то Каены... Хоть бы придумали б что поинтереснее. Ведь у товарища серьезная контора с кучей юристов. Любой бы предприимчивый человек по-быстрому оформил бы грн кредиты, а потом бы слил 300кбаксов! Тем более Поршфинанс кредиты дает под 0 до 2 лет. И еще % около 24 годовых в гривне давали небось в банке-кредиторе. Берешь кредит под 0, долл по 40 меняешь, в тот же банк на депо под 24%/год.Улавливаете? А не палил бы нал сходу.
Так что за сюжет сказки 5, а по деталям - неуд.
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Додано: Вів 17 лип, 2018 05:52
В политике нет места доблести и чести(не мне это вам рассказывать),а в бизнесе и подавно, а кто жить без этого не может-идите в ато(или как там его теперь) и доказывайте на деле,в деле тех же политиков и бизнесменов.
P.S. хватит гонять зайца по полю, вон дети из цифр миллионы достали , вполне возможно что и кому-то "подфартило" и он смог провернуть дельце, просто "подвиг" приукрасили немножко,а вы сразу на смех.
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Додано: Вів 17 лип, 2018 09:04
tea написав: Gumanoid написав:
чемпионат мира провели и мост построили,а у нас хлора нет )))
Гуманоїде - а Ви знаєте,що Україна в стані війни з Росією?
А при Хитларе автобанов понастроили, запустили в серию реактивный литак и бомбардировали Остров баллистическими ракетами. А есчё ЛОИ и ЗОИ-36 супер как провели. И Европу в бараний рог скрутили. И Париж без боя взяли. И до Волги дошли... Вот это показатели! На их фоне шатающийся мостик, хапнутый полуостров, сбитый Боинг и "распильный" ЧеМпик теряются как первоклассник в трамвае.
Измельчал ноне диктатор, ой измельчал...
Харьковские начали дождливый день следующим образом: $ 26.29/26.33.
#freesentsov
Смерть рашистским оккупантам и лугандоно-крысчанским предателям!
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