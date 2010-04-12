RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте

Валютный рынок в контексте
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5458545954605461>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 808
1. Нет сбережений в валюте
10%
84
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
59
4. от 50% до 75%
14%
113
5. более 75%
63%
507
Всього голосів : 808
Повідомлення Додано: Вів 17 лип, 2018 10:19

Re: Валютный рынок в контексте

  4x4 написав:можно,и с довольно высокой точностью.

В этот раз сошлось. Продали 62.
Но говорить о точности, если возможна мешанина источников, не приходится. Впрочем, должен признать, что как индикативный показатель данные использовать можно.
Сибарит
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3047
З нами з: 02.09.15
Подякував: 541 раз.
Подякували: 935 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Вів 17 лип, 2018 10:34

  Перес де Куэльяр написав:"Ни один из предыдущих президентов никогда не унижал себя более презренно перед тираном", - Маккейн о встрече Трампа с Путиным


Оппоненты могут называть как угодно, но для Трампа, как ответственного политика, отвечающего за порядок в мире, это шанс, попытка, искусство возможного.
Разве кто-то ждал от него, что он встретится с Ыном и Путиным, чтобы перед камерами заявить, я вас порву, кончу и повешу?
Нет.
Такие вещи американские президенты говорят перед телекамерами у себя в Овальном кабинете и не опускаются до встречи с приговоренными.
Для чего они встречаются?
Выдвинуть условия сдачи, капитуляции, припугнуть, поугрожать, пообещать порвать и повесить, в глаза один на один...
И дать время подумать и срок на выполнение ультиматума.
И ни в коем случае не опускать его в глазах мира, дать ему надежду...
Путин получил шанс. На условиях Америки.
При этом сверхважно, чтобы опять на колени свою пида-рашку поставил именно он.
Время это покажет.
И ничего необычного на встрече не произошло.
И не ожидалось.
8) 8) 8)
Libo
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 6433
З нами з: 14.11.11
Подякував: 280 раз.
Подякували: 3139 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 17 лип, 2018 10:42

Re: Валютный рынок в контексте

  Сибарит написав:Но говорить о точности, если возможна мешанина источников, не приходится

Мешанину - операции с НБУ с ОВГЗ, изменения портфеля кредитов НБУ (помимо инструментов постоянного доступа)-эти данные можно просчитать на том же сайте НБУ. СВОП с НБУ? :) Крайне, крайне редкий экзотический зверек, последний раз-чуть больше года назад, как раз Петя систему посетил. Было бы желание. Я всего лишь показал, где можно взять информацию.
Неправильно ты, Дядя Федор, бутерброд ешь...
4x4
 
Повідомлень: 83
З нами з: 25.05.17
Подякував: 39 раз.
Подякували: 96 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 17 лип, 2018 10:57

bugalter

А когда был День бухгалтера в Украине? :roll:
Libo
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 6433
З нами з: 14.11.11
Подякував: 280 раз.
Подякували: 3139 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 17 лип, 2018 11:10

Re: Валютный рынок в контексте

Libo написав:bugalter

А когда был День бухгалтера в Украине? :roll:
Вчера
portoz
 
Повідомлень: 156
З нами з: 28.08.09
Подякував: 1 раз.
Подякували: 21 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 17 лип, 2018 11:12

Hogtown
трамп не первый требовал повысить расходы на НАТО. это еще Обама делал. и есть договор по которому все постепенно а не моментально будут год за годом доволить расходы до нужного уровня.
чижик
 
Повідомлень: 103
З нами з: 09.12.13
Подякував: 11 раз.
Подякували: 15 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 17 лип, 2018 11:17

  Libo написав:И не ожидалось.
8) 8) 8)

Будемо сподіватись,що голос з космосу цього разу не підвів. :mrgreen:
tea
 
Повідомлень: 14917
З нами з: 15.11.08
Подякував: 209 раз.
Подякували: 1820 раз.
 
Профіль
2
2
Повідомлення Додано: Вів 17 лип, 2018 11:21

Re: Валютный рынок в контексте

Киев, реальные продажи доллара - 26,26
rasmus
 
Повідомлень: 855
З нами з: 23.04.09
Подякував: 40 раз.
Подякували: 71 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 17 лип, 2018 11:36

Re: Валютный рынок в контексте

в моменте дефицит валюты
Спини прямо! - наші судді не вони.
нашим планам океани замалі
zorka
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1950
З нами з: 30.01.09
Подякував: 256 раз.
Подякували: 978 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 17 лип, 2018 11:37

Re: Валютный рынок в контексте

удалил
Востаннє редагувалось Yuri_61 в Вів 17 лип, 2018 11:46, всього редагувалось 1 раз.
Yuri_61
 
Повідомлень: 1094
З нами з: 30.09.15
Подякував: 143 раз.
Подякували: 161 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 5458545954605461>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: imlex, vovan_prm і 0 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в мире 1 ... 631, 632, 633
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6321 1337948
Переглянути останнє повідомлення
Вів 17 лип, 2018 10:25
ЛОБ
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1270, 1271, 1272
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
12713 1408825
Переглянути останнє повідомлення
Вів 17 лип, 2018 09:25
flyman
Валютный юмор 1 ... 14, 15, 16
tobias » Пон 12 кві, 2010 16:48
158 241752
Переглянути останнє повідомлення
Чет 14 чер, 2018 19:42
fefelova

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
А-Банк (10218)
17.07.2018 12:59
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.