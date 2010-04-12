Додано: Вів 17 лип, 2018 10:34

Перес де Куэльяр написав: "Ни один из предыдущих президентов никогда не унижал себя более презренно перед тираном", - Маккейн о встрече Трампа с Путиным



Оппоненты могут называть как угодно, но для Трампа, как ответственного политика, отвечающего за порядок в мире, это шанс, попытка, искусство возможного.Разве кто-то ждал от него, что он встретится с Ыном и Путиным, чтобы перед камерами заявить, я вас порву, кончу и повешу?Нет.Такие вещи американские президенты говорят перед телекамерами у себя в Овальном кабинете и не опускаются до встречи с приговоренными.Для чего они встречаются?Выдвинуть условия сдачи, капитуляции, припугнуть, поугрожать, пообещать порвать и повесить, в глаза один на один...И дать время подумать и срок на выполнение ультиматума.И ни в коем случае не опускать его в глазах мира, дать ему надежду...Путин получил шанс. На условиях Америки.При этом сверхважно, чтобы опять на колени свою пида-рашку поставил именно он.Время это покажет.И ничего необычного на встрече не произошло.И не ожидалось.