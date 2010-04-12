В этот раз сошлось. Продали 62.
Но говорить о точности, если возможна мешанина источников, не приходится. Впрочем, должен признать, что как индикативный показатель данные использовать можно.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 17 лип, 2018 10:19
Re: Валютный рынок в контексте
Додано: Вів 17 лип, 2018 10:34
Оппоненты могут называть как угодно, но для Трампа, как ответственного политика, отвечающего за порядок в мире, это шанс, попытка, искусство возможного.
Разве кто-то ждал от него, что он встретится с Ыном и Путиным, чтобы перед камерами заявить, я вас порву, кончу и повешу?
Нет.
Такие вещи американские президенты говорят перед телекамерами у себя в Овальном кабинете и не опускаются до встречи с приговоренными.
Для чего они встречаются?
Выдвинуть условия сдачи, капитуляции, припугнуть, поугрожать, пообещать порвать и повесить, в глаза один на один...
И дать время подумать и срок на выполнение ультиматума.
И ни в коем случае не опускать его в глазах мира, дать ему надежду...
Путин получил шанс. На условиях Америки.
При этом сверхважно, чтобы опять на колени свою пида-рашку поставил именно он.
Время это покажет.
И ничего необычного на встрече не произошло.
И не ожидалось.
Додано: Вів 17 лип, 2018 10:42
Re: Валютный рынок в контексте
Мешанину - операции с НБУ с ОВГЗ, изменения портфеля кредитов НБУ (помимо инструментов постоянного доступа)-эти данные можно просчитать на том же сайте НБУ. СВОП с НБУ? Крайне, крайне редкий экзотический зверек, последний раз-чуть больше года назад, как раз Петя систему посетил. Было бы желание. Я всего лишь показал, где можно взять информацию.
Неправильно ты, Дядя Федор, бутерброд ешь...
Додано: Вів 17 лип, 2018 11:10
Re: Валютный рынок в контексте
Вчера
Додано: Вів 17 лип, 2018 11:12
Hogtown
трамп не первый требовал повысить расходы на НАТО. это еще Обама делал. и есть договор по которому все постепенно а не моментально будут год за годом доволить расходы до нужного уровня.
Додано: Вів 17 лип, 2018 11:17
Додано: Вів 17 лип, 2018 11:21
Re: Валютный рынок в контексте
Киев, реальные продажи доллара - 26,26
Додано: Вів 17 лип, 2018 11:36
Re: Валютный рынок в контексте
в моменте дефицит валюты
Спини прямо! - наші судді не вони.
нашим планам океани замалі
Додано: Вів 17 лип, 2018 11:37
Re: Валютный рынок в контексте
удалил
Востаннє редагувалось Yuri_61 в Вів 17 лип, 2018 11:46, всього редагувалось 1 раз.
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