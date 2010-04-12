Перес де Куэльяр написав:Три останні сесії на МБ, НБУ регулює мабуть, показуючи якусь стабільність ,та мінімальні коливання доляра .Готівка вже, майже по всіх містах вища ніж на МБ ,от зараз цікаво ,якщо безготівковий почне зростати ,то з якою інерцією ,та швидкістю зростатиме ЧР і де буде бовтатись ,вище МБ ,чи нижче МБ? Є така підозра ,що Чр перейде до курсів вищих ніж МБ.
Регулирует ли НБУ - бабка надвое сказала, возможно, и нет. Как по мне, маловероятно. Вряд ли НБУ поддерживал бы курс в таком узком диапазоне. Остальное согласен, скорее всего, так и будет.
€ важелI в НБУ ,лишн€ вiдкупля€ ,а якщо кому треба -да€ . Тому курс на МБ три днI фактично незмiнний .Моя думка ,а Ваша мабуть нI.
SEDA - показатель устойчивого экономического развития стран, который по мнению BCG является более точной и современной альтернативой ВВП.
Согласно последнему рейтинга SEDA, страны с наиболее высокой оценкой - Норвегия, Швейцария, Исландия. Украина занимает 67 строчку рейтинга. За последних 10 лет потеря 2.7 пункта, Венесуэла потеряла минус 5
Происходит то, что можно было ожидать. ВУ превращается в депрессивный регион со своей старой промышленностью и хозсвязями, ориентированными на РФ, ЗУ развивается за счет интеграции в Европу. Киев посередине.