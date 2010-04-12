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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5458545954605461

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 809
1. Нет сбережений в валюте
10%
84
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
59
4. от 50% до 75%
14%
113
5. более 75%
63%
508
Всього голосів : 809
Повідомлення Додано: Вів 17 лип, 2018 11:41

  zorka написав:в моменте дефицит валюты

Валюта як Кицька - ходить як сама хоче (с) :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Вів 17 лип, 2018 11:47

  tea написав:
  Yuri_61 написав:вчерашняя встреча ужаснула (чуть не целовались)

А з ким Вам вчора випала нагода зустрітись?


а то не догадались о ком я
а курс даже не шелохнулся
а вчера было примечательное событие
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Повідомлення Додано: Вів 17 лип, 2018 11:48

  Yuri_61 написав:
  tea написав:
  Yuri_61 написав:вчерашняя встреча ужаснула (чуть не целовались)

А з ким Вам вчора випала нагода зустрітись?


а то не догадались о ком я

О_О?

https://cdn.fishki.net/upload/post/2016 ... xptvli.jpg
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Повідомлення Додано: Вів 17 лип, 2018 12:06

  Перес де Куэльяр написав:
  ЛАД написав:
  Перес де Куэльяр написав:Три останні сесії на МБ, НБУ регулює мабуть, показуючи якусь стабільність ,та мінімальні коливання доляра .Готівка вже, майже по всіх містах вища ніж на МБ ,от зараз цікаво ,якщо безготівковий почне зростати ,то з якою інерцією ,та швидкістю зростатиме ЧР і де буде бовтатись ,вище МБ ,чи нижче МБ? Є така підозра ,що Чр перейде до курсів вищих ніж МБ.

Регулирует ли НБУ - бабка надвое сказала, возможно, и нет. Как по мне, маловероятно. Вряд ли НБУ поддерживал бы курс в таком узком диапазоне.
Остальное согласен, скорее всего, так и будет.
€ важелI в НБУ ,лишн€ вiдкупля€ ,а якщо кому треба -да€ . Тому курс на МБ три днI фактично незмiнний .Моя думка ,а Ваша мабуть нI.

Вы были правы.
Не спорить с budivelnik"ом :!:
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 17 лип, 2018 12:20

Re: Валютный рынок в контексте

https://www.bcg.com/publications/intera ... guide.aspx

SEDA - показатель устойчивого экономического развития стран, который по мнению BCG является более точной и современной альтернативой ВВП.

Согласно последнему рейтинга SEDA, страны с наиболее высокой оценкой - Норвегия, Швейцария, Исландия. Украина занимает 67 строчку рейтинга. За последних 10 лет потеря 2.7 пункта, Венесуэла потеряла минус 5
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Повідомлення Додано: Вів 17 лип, 2018 13:07

  Libo написав:При этом сверхважно, чтобы опять на колени свою пида-рашку поставил именно он.

8) 8) 8)


https://pbs.twimg.com/media/DiOthCuW0AAu_WO.jpg
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Повідомлення Додано: Вів 17 лип, 2018 13:20

tea, 26.00 за американця ще буде цього року?
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Повідомлення Додано: Вів 17 лип, 2018 13:26

Некоторые области по уровню ВРП превысили уровень 13-ого года в сопоставимых ценах.
https://www.obozrevatel.com/economics/r ... astyam.htm

Происходит то, что можно было ожидать. ВУ превращается в депрессивный регион со своей старой промышленностью и хозсвязями, ориентированными на РФ, ЗУ развивается за счет интеграции в Европу. Киев посередине.
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