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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5459546054615462

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 809
1. Нет сбережений в валюте
10%
84
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
59
4. от 50% до 75%
14%
113
5. более 75%
63%
508
Всього голосів : 809
Повідомлення Додано: Вів 17 лип, 2018 15:08

  Tekken написав:
  tea написав:
  Квесторе_поверніться написав:tea, 26.00 за американця ще буде цього року?

Скажу м"яко - шансів практично немає.Тому купуйте,доки є курс 26.2Х.

А чому м'яко, а не твердо: "26.00 - це вже історія!" (с) :wink: :mrgreen: :D

Могли вы представить в январе 17-ого, что летом увидите 25.ХХ?
У нас возможно все.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 лип, 2018 15:23

Vlad442 особенно когда так мягко постелено, у нас прям как график в столовую с четким графиком когда входить и когда выходить
vovodabravis
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Повідомлення Додано: Вів 17 лип, 2018 15:37

чижик
это еще Обама делал. и есть договор по которому все постепенно а не моментально будут год за годом доволить расходы до нужного уровня.

- А ссылочку на договор? Или слабО?
Если вы об этом:
https://www.nato.int/cps/ic/natohq/official_texts_112964.htm
See Section 14
так это филькина грамота и никакой конкретики, декларация о благих намерениях, как впрочем и все у о-баммы...
А вот вам реалии:
https://www.nato.int/nato_static_fl2014/assets/pdf/pdf_2018_07/20180709_180710-pr2018-91-en.pdf
See Graph 5
Hogtown
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 лип, 2018 15:46

  Tekken написав:
  tea написав:
  Квесторе_поверніться написав:tea, 26.00 за американця ще буде цього року?

Скажу м"яко - шансів практично немає.Тому купуйте,доки є курс 26.2Х.

А чому м'яко, а не твердо: "26.00 - це вже історія!" (с) :wink: :mrgreen: :D

26.00 цэ вжэ история (для 2018).
Тверже уже не скажу.
Я верю в честность Президента
И в неподкупность постовых, В заботу банка о клиентах... В русалок верю, в домовых......
Captain Obvious
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 лип, 2018 15:56

Зеленый поезд отправился? Или есть ещё фанаты гривны? :)
Грйс-мэн
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 лип, 2018 16:31

  Грйс-мэн написав:Зеленый поезд отправился? Или есть ещё фанаты гривны? :)

Это все из-за сегодняшнего роста курса на 1.5 копейки?
И это при весьма высоких, как для середины лета, оборотах, что наводит на мысль о ситуативном повышении спроса.
Я пока вижу поезд, стоящий на месте и слегка вибрирующий.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Вів 17 лип, 2018 16:45

Re: Валютный рынок в контексте

  Грйс-мэн написав:Зеленый поезд отправился? Или есть ещё фанаты гривны?
Я фанат гривны,но не гривневых овгз и тем более годовых гривневых депо! Вложился в грише и курс безубыточности 32,48!Cомневаюсь,что мы увидим такой курс в ближайший год! Пока находимся в коридоре 26,2-26,5! Уже пора привыкнуть к движениям туда-сюда в данном коридоре!
bub-har
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 лип, 2018 16:50

  bub-har написав:
  Грйс-мэн написав:Зеленый поезд отправился? Или есть ещё фанаты гривны?
Я фанат гривны,но не гривневых овгз и тем более годовых гривневых депо! Вложился в грише и курс безубыточности 32,48!Cомневаюсь,что мы увидим такой курс в ближайший год! Пока находимся в коридоре 26,2-26,5! Уже пора привыкнуть к движениям туда-сюда в данном коридоре!

Да без проблем.
Просто хотелось узнать мнение форумчан - это уже старт, или просто "дыхание рынка"?
А может это "плавный старт", чтоб пассажиры не попадали со вторых полок? :)

Или, например, начало плавного роста, без рывков. Таким образом можно сварить лягушку, не спугнув. Так и НБУ сможет плавно равномерно довести до 30-32 так, что никто не поймёт как это произошло. А гривнепатриоты не дождутся свистка :)
Грйс-мэн
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 лип, 2018 17:02

А что там НБУ сказал 12-го, все с трепетом ожидали, а я пропустил.
Про курс 40 говорил, или это таки был фейк, вытащенный с левых ресурсов зрадофилами?
Не читаю - Aqaz123, Armagedo, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Yuri_61, vovodabravis
Starikan
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Повідомлення Додано: Вів 17 лип, 2018 17:05

Re: Валютный рынок в контексте

  Грйс-мэн написав:А гривнепатриоты не дождутся свистка

Для гривнепатриотов свисток это дата окончания полугодовых гривнедепо.
Пока что проценты компенсирую условную копейку в день роста курса.
Vlad442
 
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