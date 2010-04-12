Могли вы представить в январе 17-ого, что летом увидите 25.ХХ?
У нас возможно все.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 17 лип, 2018 15:08
Могли вы представить в январе 17-ого, что летом увидите 25.ХХ?
У нас возможно все.
Додано: Вів 17 лип, 2018 15:23
Vlad442 особенно когда так мягко постелено, у нас прям как график в столовую с четким графиком когда входить и когда выходить
Додано: Вів 17 лип, 2018 15:37
чижик
- А ссылочку на договор? Или слабО?
Если вы об этом:
See Section 14
так это филькина грамота и никакой конкретики, декларация о благих намерениях, как впрочем и все у о-баммы...
А вот вам реалии:
See Graph 5
Додано: Вів 17 лип, 2018 15:46
26.00 цэ вжэ история (для 2018).
Тверже уже не скажу.
Я верю в честность Президента
И в неподкупность постовых, В заботу банка о клиентах... В русалок верю, в домовых......
Додано: Вів 17 лип, 2018 16:31
Додано: Вів 17 лип, 2018 16:45
Re: Валютный рынок в контексте
Я фанат гривны,но не гривневых овгз и тем более годовых гривневых депо! Вложился в грише и курс безубыточности 32,48!Cомневаюсь,что мы увидим такой курс в ближайший год! Пока находимся в коридоре 26,2-26,5! Уже пора привыкнуть к движениям туда-сюда в данном коридоре!
Додано: Вів 17 лип, 2018 16:50
Да без проблем.
Просто хотелось узнать мнение форумчан - это уже старт, или просто "дыхание рынка"?
А может это "плавный старт", чтоб пассажиры не попадали со вторых полок?
Или, например, начало плавного роста, без рывков. Таким образом можно сварить лягушку, не спугнув. Так и НБУ сможет плавно равномерно довести до 30-32 так, что никто не поймёт как это произошло. А гривнепатриоты не дождутся свистка
Додано: Вів 17 лип, 2018 17:02
А что там НБУ сказал 12-го, все с трепетом ожидали, а я пропустил.
Про курс 40 говорил, или это таки был фейк, вытащенный с левых ресурсов зрадофилами?
Не читаю - Aqaz123, Armagedo, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Yuri_61, vovodabravis
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