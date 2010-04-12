Грйс-мэн написав:Зеленый поезд отправился? Или есть ещё фанаты гривны?
Это все из-за сегодняшнего роста курса на 1.5 копейки? И это при весьма высоких, как для середины лета, оборотах, что наводит на мысль о ситуативном повышении спроса. Я пока вижу поезд, стоящий на месте и слегка вибрирующий.
Грйс-мэн написав:Зеленый поезд отправился? Или есть ещё фанаты гривны?
Я фанат гривны,но не гривневых овгз и тем более годовых гривневых депо! Вложился в грише и курс безубыточности 32,48!Cомневаюсь,что мы увидим такой курс в ближайший год! Пока находимся в коридоре 26,2-26,5! Уже пора привыкнуть к движениям туда-сюда в данном коридоре!
Грйс-мэн написав:Зеленый поезд отправился? Или есть ещё фанаты гривны?
Я фанат гривны,но не гривневых овгз и тем более годовых гривневых депо! Вложился в грише и курс безубыточности 32,48!Cомневаюсь,что мы увидим такой курс в ближайший год! Пока находимся в коридоре 26,2-26,5! Уже пора привыкнуть к движениям туда-сюда в данном коридоре!
Да без проблем. Просто хотелось узнать мнение форумчан - это уже старт, или просто "дыхание рынка"? А может это "плавный старт", чтоб пассажиры не попадали со вторых полок?
Или, например, начало плавного роста, без рывков. Таким образом можно сварить лягушку, не спугнув. Так и НБУ сможет плавно равномерно довести до 30-32 так, что никто не поймёт как это произошло. А гривнепатриоты не дождутся свистка