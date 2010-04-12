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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5460546154625463

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 809
1. Нет сбережений в валюте
10%
84
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
59
4. от 50% до 75%
14%
113
5. более 75%
63%
508
Всього голосів : 809
Повідомлення Додано: Вів 17 лип, 2018 17:08

  Vlad442 написав:
  Грйс-мэн написав:А гривнепатриоты не дождутся свистка

Для гривнепатриотов свисток это дата окончания полугодовых гривнедепо.
Пока что проценты компенсирую условную копейку в день роста курса.

Чому саме піврічні.
Можуть бути і з іншими термінами...але з поповненням і закінченням в літні місяці.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 лип, 2018 17:30

Довольно интересная статья "Державний борг України: ризики повернення " https://lb.ua/blog/anna_kornyliuk/402684_derzhavniy_borg_ukraini_riziki.html
Не спорить с budivelnik"ом :!:
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Повідомлення Додано: Вів 17 лип, 2018 18:20

Re: Валютный рынок в контексте

  Квесторе_поверніться написав:Чому саме піврічні.
Можуть бути і з іншими термінами...але з поповненням і закінченням в літні місяці.

Потому что только один банк из тех, кому я рискую доверять свои деньги, позволяет открывать столбики с пополнением без ограничений.
Либо вообще нет пополнения, либо только в первый месяц, либо на сумму не более суммы вклада в месяц.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 лип, 2018 18:44

хлопци так что перемога чи докерувались ?

Нафтогаз намерен сделать транзит газа дешевле, чем по Северному потоку
Холдинг рассчитывает, что с 2019 года транзит российского газа через Украину будет на 20% дешевле и ниже, чем по Северному потоку-2.
Нафтогаз предлагает НКРЭКУ снизить стоимость транзита по территории Украины в 2,3 раза с 2019 года. Об этом в понедельник, 16 июля, сообщила пресс-служба компании.
Був один батон,тепер купа рюкзакив
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