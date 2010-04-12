Чому саме піврічні.
Можуть бути і з іншими термінами...але з поповненням і закінченням в літні місяці.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 17 лип, 2018 17:08
Чому саме піврічні.
Можуть бути і з іншими термінами...але з поповненням і закінченням в літні місяці.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам
Додано: Вів 17 лип, 2018 17:30
Довольно интересная статья "Державний борг України: ризики повернення "
Не спорить с budivelnik"ом
Додано: Вів 17 лип, 2018 18:20
Re: Валютный рынок в контексте
Потому что только один банк из тех, кому я рискую доверять свои деньги, позволяет открывать столбики с пополнением без ограничений.
Либо вообще нет пополнения, либо только в первый месяц, либо на сумму не более суммы вклада в месяц.
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