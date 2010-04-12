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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5461546254635464>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 809
1. Нет сбережений в валюте
10%
84
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
59
4. от 50% до 75%
14%
113
5. более 75%
63%
508
Всього голосів : 809
Повідомлення Додано: Вів 17 лип, 2018 17:08

  Vlad442 написав:
  Грйс-мэн написав:А гривнепатриоты не дождутся свистка

Для гривнепатриотов свисток это дата окончания полугодовых гривнедепо.
Пока что проценты компенсирую условную копейку в день роста курса.

Чому саме піврічні.
Можуть бути і з іншими термінами...але з поповненням і закінченням в літні місяці.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 лип, 2018 17:30

Довольно интересная статья "Державний борг України: ризики повернення " https://lb.ua/blog/anna_kornyliuk/402684_derzhavniy_borg_ukraini_riziki.html
Не спорить с budivelnik"ом :!:
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 17 лип, 2018 18:20

Re: Валютный рынок в контексте

  Квесторе_поверніться написав:Чому саме піврічні.
Можуть бути і з іншими термінами...але з поповненням і закінченням в літні місяці.

Потому что только один банк из тех, кому я рискую доверять свои деньги, позволяет открывать столбики с пополнением без ограничений.
Либо вообще нет пополнения, либо только в первый месяц, либо на сумму не более суммы вклада в месяц.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 лип, 2018 18:44

хлопци так что перемога чи докерувались ?

Нафтогаз намерен сделать транзит газа дешевле, чем по Северному потоку
Холдинг рассчитывает, что с 2019 года транзит российского газа через Украину будет на 20% дешевле и ниже, чем по Северному потоку-2.
Нафтогаз предлагает НКРЭКУ снизить стоимость транзита по территории Украины в 2,3 раза с 2019 года. Об этом в понедельник, 16 июля, сообщила пресс-служба компании.
Був один батон,тепер купа рюкзакив
Gumanoid
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Повідомлення Додано: Вів 17 лип, 2018 18:53

  Hogtown написав:- А ссылочку на договор? Или слабО?

you have damn right.
документа нет. только у сми по типу WP NYT встречаются упоминания, но само соглашение видимот так и не было заключено.
чижик
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 лип, 2018 19:05

Gumanoid
Северный поток встал на ремонт. Опять качают через Украину
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 17 лип, 2018 19:10

  Сибарит написав:
  Грйс-мэн написав:Зеленый поезд отправился? Или есть ещё фанаты гривны? :)

Это все из-за сегодняшнего роста курса на 1.5 копейки?
И это при весьма высоких, как для середины лета, оборотах, что наводит на мысль о ситуативном повышении спроса.
Я пока вижу поезд, стоящий на месте и слегка вибрирующий.


Индекс доллара ту зе мун.

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andrein
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 лип, 2018 19:18

  pesikot написав:Gumanoid
Северный поток встал на ремонт. Опять качают через Украину

Ладно это все лирика,перечисли досягнення твоеи влади ?
Безвиз не предлагать,так как дали безвиз зато 3 млн.алиментщиков скоро будут невыездными,пока 200 000 уже не могут выехать )))
Рыжий клоун вообще не хочет за Украину вспоминать
Ротердам + население разводит на деньги, на подходе RAB тариф для рабов,хлора нет нужно по новым схемам изза бугра покупать вода минимум вдвое вырастит что дальше ???
Був один батон,тепер купа рюкзакив
Gumanoid
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Повідомлення Додано: Вів 17 лип, 2018 19:21

Vlad442

интересно, а какой это банк?
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Повідомлення Додано: Вів 17 лип, 2018 19:25

  Gumanoid написав:Ладно это все лирика,перечисли досягнення твоеи влади ?
Безвиз не предлагать,так как дали безвиз зато 3 млн.алиментщиков скоро будут невыездными,пока 200 000 уже не могут выехать )))
Рыжий клоун вообще не хочет за Украину вспоминать
Ротердам + население разводит на деньги, на подходе RAB тариф для рабов,хлора нет нужно по новым схемам изза бугра покупать вода минимум вдвое вырастит что дальше ???

Прекращайте бухать.
pesikot
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