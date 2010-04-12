Квесторе_поверніться написав:Чому саме піврічні. Можуть бути і з іншими термінами...але з поповненням і закінченням в літні місяці.
Потому что только один банк из тех, кому я рискую доверять свои деньги, позволяет открывать столбики с пополнением без ограничений. Либо вообще нет пополнения, либо только в первый месяц, либо на сумму не более суммы вклада в месяц.
Нафтогаз намерен сделать транзит газа дешевле, чем по Северному потоку Холдинг рассчитывает, что с 2019 года транзит российского газа через Украину будет на 20% дешевле и ниже, чем по Северному потоку-2. Нафтогаз предлагает НКРЭКУ снизить стоимость транзита по территории Украины в 2,3 раза с 2019 года. Об этом в понедельник, 16 июля, сообщила пресс-служба компании.
Грйс-мэн написав:Зеленый поезд отправился? Или есть ещё фанаты гривны?
Это все из-за сегодняшнего роста курса на 1.5 копейки? И это при весьма высоких, как для середины лета, оборотах, что наводит на мысль о ситуативном повышении спроса. Я пока вижу поезд, стоящий на месте и слегка вибрирующий.
pesikot написав:Gumanoid Северный поток встал на ремонт. Опять качают через Украину
Ладно это все лирика,перечисли досягнення твоеи влади ? Безвиз не предлагать,так как дали безвиз зато 3 млн.алиментщиков скоро будут невыездными,пока 200 000 уже не могут выехать ))) Рыжий клоун вообще не хочет за Украину вспоминать Ротердам + население разводит на деньги, на подходе RAB тариф для рабов,хлора нет нужно по новым схемам изза бугра покупать вода минимум вдвое вырастит что дальше ???
Gumanoid написав:Ладно это все лирика,перечисли досягнення твоеи влади ? Безвиз не предлагать,так как дали безвиз зато 3 млн.алиментщиков скоро будут невыездными,пока 200 000 уже не могут выехать ))) Рыжий клоун вообще не хочет за Украину вспоминать Ротердам + население разводит на деньги, на подходе RAB тариф для рабов,хлора нет нужно по новым схемам изза бугра покупать вода минимум вдвое вырастит что дальше ???