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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 17 лип, 2018 19:53
Gumanoid
А почему когда вы говорите о предложении снить тарифы на транзит газа, вы не говорите о платежах за резервирование мощностей, которые в этом случае также предусматриваются?
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Fedor
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