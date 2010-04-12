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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5461546254635464

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 809
1. Нет сбережений в валюте
10%
84
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
59
4. от 50% до 75%
14%
113
5. более 75%
63%
508
Всього голосів : 809
Повідомлення Додано: Вів 17 лип, 2018 19:53

Gumanoid
А почему когда вы говорите о предложении снить тарифы на транзит газа, вы не говорите о платежах за резервирование мощностей, которые в этом случае также предусматриваются?
Fedor
 
Повідомлень: 85
З нами з: 11.09.08
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  #<1 ... 5461546254635464
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