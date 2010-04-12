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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5461546254635464

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 809
1. Нет сбережений в валюте
10%
84
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
59
4. от 50% до 75%
14%
113
5. более 75%
63%
508
Всього голосів : 809
Повідомлення Додано: Вів 17 лип, 2018 19:53

Gumanoid
А почему когда вы говорите о предложении снить тарифы на транзит газа, вы не говорите о платежах за резервирование мощностей, которые в этом случае также предусматриваются?
Fedor
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 лип, 2018 20:36

  Hogtown написав:tea
А як Вам реакція Маккейна - неостанньої людини в республіканській партії

- Так про це я вже вище написав. Він як і буш молодший агітували за crooked hillary, для них гроші не пахнуть...
Вони мовчали коли US industrial base, technology and IP were shipped to China - wholesale.


Як Вам - зустріч Трампа в США.Знайдете хоч один позитивний коментар від високопосадовців?Я вже не кажу про опозицію.
tea
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 лип, 2018 20:41

Re: Валютный рынок в контексте

  Сибарит написав:Я пока вижу поезд, стоящий на месте и слегка вибрирующий.

За результатами проведення планових розміщень облігацій внутрішньої державної позики 17 липня 2018 року, до державного бюджету залучено1 756 564 117,31 гривень.
Та не однаково мені, як Україну злії люди присплять, лукаві, і в огні Її, окраденую, збудять... ох, не однаково мені.
Василь-Рівне
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  #<1 ... 5461546254635464
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