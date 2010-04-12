Gumanoid
А почему когда вы говорите о предложении снить тарифы на транзит газа, вы не говорите о платежах за резервирование мощностей, которые в этом случае также предусматриваются?
|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 17 лип, 2018 19:53
Gumanoid
А почему когда вы говорите о предложении снить тарифы на транзит газа, вы не говорите о платежах за резервирование мощностей, которые в этом случае также предусматриваются?
Додано: Вів 17 лип, 2018 20:36
Як Вам - зустріч Трампа в США.Знайдете хоч один позитивний коментар від високопосадовців?Я вже не кажу про опозицію.
Додано: Вів 17 лип, 2018 20:41
Re: Валютный рынок в контексте
За результатами проведення планових розміщень облігацій внутрішньої державної позики 17 липня 2018 року, до державного бюджету залучено1 756 564 117,31 гривень.
Та не однаково мені, як Україну злії люди присплять, лукаві, і в огні Її, окраденую, збудять... ох, не однаково мені.
|