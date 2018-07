Hogtown написав:

А як Вам реакція Маккейна - неостанньої людини в республіканській партії

- Так про це я вже вище написав. Він як і буш молодший агітували за crooked hillary, для них гроші не пахнуть...Вони мовчали коли US industrial base, technology and IP were shipped to China - wholesale.