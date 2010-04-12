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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 17 лип, 2018 20:41
Сибарит написав:
Я пока вижу поезд, стоящий на месте и слегка вибрирующий.
За результатами проведення планових розміщень облігацій внутрішньої державної позики 17 липня 2018 року, до державного бюджету залучено1 756 564 117,31 гривень.
Та не однаково мені, як Україну злії люди присплять, лукаві, і в огні Її, окраденую, збудять... ох, не однаково мені.
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Додано: Вів 17 лип, 2018 22:45
тарасов написав:Vlad442
интересно, а какой это банк?
Мегабанк.
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