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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5461546254635464

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 809
1. Нет сбережений в валюте
10%
84
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
59
4. от 50% до 75%
14%
113
5. более 75%
63%
508
Всього голосів : 809
Повідомлення Додано: Вів 17 лип, 2018 20:41

Re: Валютный рынок в контексте

  Сибарит написав:Я пока вижу поезд, стоящий на месте и слегка вибрирующий.

За результатами проведення планових розміщень облігацій внутрішньої державної позики 17 липня 2018 року, до державного бюджету залучено1 756 564 117,31 гривень.
Та не однаково мені, як Україну злії люди присплять, лукаві, і в огні Її, окраденую, збудять... ох, не однаково мені.
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: Вів 17 лип, 2018 22:45

  тарасов написав:Vlad442

интересно, а какой это банк?

Мегабанк.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 лип, 2018 00:28

  Vlad442 написав:Некоторые области по уровню ВРП превысили уровень 13-ого года в сопоставимых ценах.
https://www.obozrevatel.com/economics/r ... astyam.htm

Происходит то, что можно было ожидать. ВУ превращается в депрессивный регион со своей старой промышленностью и хозсвязями, ориентированными на РФ, ЗУ развивается за счет интеграции в Европу. Киев посередине.

Вы, конечно, правы насчёт старой промышленности и хозсвязей, ориентированных на РФ.
Но было бы интересно узнать за счёт чего так сильно вырос ВРП в Житомирской, Винницкой, Волынской и Хмельницкой областях. То ли там действительно создаётся какая-то промышленность, то ли за счёт крайне низкой базы сравнения, то ли, к примеру, благодаря строительству дорог за счёт госбюджета или ещё что-то. И почему при этом Закарпатская и Черновецкая область такие же депрессивные как ВУ, да и Черкасская, Черниговская, Ивано-Франковская, Ровенская и Львовская тоже недалеко ушли?
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ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 18 лип, 2018 00:58

Кстати, тут на днях задавали вопрос по ценам на зерно. По-моему, ответа так и не было.
На данный момент
пшеница - 497,6 долл. - с майских максимумов упала на 10%, но пока заметно (на 26%) выше минимумов 2016;
кукуруза - 346,2 долл. - с майских максимумов упала на 16%, и всего на 8% выше минимумов 2016.
Далее.
Медь - 2748 долл. - вопреки обещаниям Libo (масоны подвели как и голос свыше :) ) за последний месяц упала на 16%, но пока примерно на 37% дороже минимумов 2016. Чёрные металлы так и не знаю, где смотреть, но можно предположить, что падают вместе с медью.
Радует начавшееся с 10 числа падение нефти. В результате за неделю брент подешевел на 10% с 79,5 до 71,57 долл. Хорошо бы и дальше так.
Не спорить с budivelnik"ом :!:
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 18 лип, 2018 07:33

А это за какой объем цена? (для зерновых). Вот тут другая цена, там же кстати можно смотреть и цены на металлы и другие биржевые товары
https://www.finanz.ru/birzhevyye-tovary/pshenitsa-cena
nemaks
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 лип, 2018 07:35

Бедных в Украине больше, чем пять лет назад

Уровень бедности в Украине сейчас выше, чем пять лет назад. Об этом заявила директор Всемирного банка по вопросам Украины, Беларуси и Молдовы Сату Кахконен.
«Экономический кризис, начавшийся в Украине в 2014 году, привел к тому, что уровень бедности сейчас выше, чем пять лет назад. Если в 2014 году за чертой бедности жили 15% населения Украины, то сегодня — 25%», — отметила Кахконен.

По ее словам, экономический потенциал Украины выше, чем таких стран, как Польша, Румыния, Грузия, Индонезия.
https://minfin.com.ua/2018/07/18/34338342/
moniks
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 лип, 2018 08:11

  ЛАД написав:Довольно интересная статья "Державний борг України: ризики повернення " https://lb.ua/blog/anna_kornyliuk/402684_derzhavniy_borg_ukraini_riziki.html


Яйценюк и Ко ругали #злочиннувладу,а сами удвоили долги ...впрочем, как всегда

Вася,а-у? начинай голосить, что мы не любим Украину....

не люблю власть...потому как за 27 лет одни воры сменяют других и постоянно перекрывают "достижения" попередникив
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