За результатами проведення планових розміщень облігацій внутрішньої державної позики 17 липня 2018 року, до державного бюджету залучено1 756 564 117,31 гривень.
|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 17 лип, 2018 20:41
Re: Валютный рынок в контексте
За результатами проведення планових розміщень облігацій внутрішньої державної позики 17 липня 2018 року, до державного бюджету залучено1 756 564 117,31 гривень.
Та не однаково мені, як Україну злії люди присплять, лукаві, і в огні Її, окраденую, збудять... ох, не однаково мені.
Додано: Сер 18 лип, 2018 00:28
Вы, конечно, правы насчёт старой промышленности и хозсвязей, ориентированных на РФ.
Но было бы интересно узнать за счёт чего так сильно вырос ВРП в Житомирской, Винницкой, Волынской и Хмельницкой областях. То ли там действительно создаётся какая-то промышленность, то ли за счёт крайне низкой базы сравнения, то ли, к примеру, благодаря строительству дорог за счёт госбюджета или ещё что-то. И почему при этом Закарпатская и Черновецкая область такие же депрессивные как ВУ, да и Черкасская, Черниговская, Ивано-Франковская, Ровенская и Львовская тоже недалеко ушли?
Не спорить с budivelnik"ом
Додано: Сер 18 лип, 2018 00:58
Кстати, тут на днях задавали вопрос по ценам на зерно. По-моему, ответа так и не было.
На данный момент
пшеница - 497,6 долл. - с майских максимумов упала на 10%, но пока заметно (на 26%) выше минимумов 2016;
кукуруза - 346,2 долл. - с майских максимумов упала на 16%, и всего на 8% выше минимумов 2016.
Далее.
Медь - 2748 долл. - вопреки обещаниям Libo (масоны подвели как и голос свыше ) за последний месяц упала на 16%, но пока примерно на 37% дороже минимумов 2016. Чёрные металлы так и не знаю, где смотреть, но можно предположить, что падают вместе с медью.
Радует начавшееся с 10 числа падение нефти. В результате за неделю брент подешевел на 10% с 79,5 до 71,57 долл. Хорошо бы и дальше так.
Не спорить с budivelnik"ом
Додано: Сер 18 лип, 2018 07:33
А это за какой объем цена? (для зерновых). Вот тут другая цена, там же кстати можно смотреть и цены на металлы и другие биржевые товары
Додано: Сер 18 лип, 2018 09:32
Re: Валютный рынок в контексте
Все бы хорошо, но цены на комоды, с некоторым временным лагом, обычно ходят за нефтью. Я бы не стал желать падения цен на нефть - нам от этого лучше не станет.
Додано: Сер 18 лип, 2018 09:45
Падение нефти... это опять бензин подымется что-ли? 10% это не мало... ох уж это зазеркалье...
Додано: Сер 18 лип, 2018 09:45
Как считают некоторые неглупые товарисчи, желательно было бы нахождение нефти в диапазон 60-50 $ за бочку брента. И волки целы, и овцы сыты...
Харьковские отходят от завтраков продолжая ранее означенный тренд: $ 26.31/26.35
#freesentsov
Смерть рашистским оккупантам и лугандоно-крысчанским предателям!
Додано: Сер 18 лип, 2018 09:48
Re: Валютный рынок в контексте
Різке зростання торгових обмежень може викликати значне звуження вільних експортних ринків сталі для України. Це призведе до того, що українські металурги можуть зіткнутися як зі зниженням цін через посилення конкуренції, так і з можливим введенням загороджувального мита і обмежень на обсяги поставок. У результаті, шанси сталевої галузі зберегти роль драйвера українського експорту в 2018-19 різко зменшуються. Ми очікуємо, що валютні надходження від експорту чорних металів виростуть не більше ніж на 2%, до $9,7 млрд у 2018 і можуть знизитися на 10%, до $8.8 млрд — у 2019. Для металургів важливіше значення матиме внутрішній ринок, у той час як для українського експорту зросте роль сфери послуг і продукції аграрного та машинобудівного секторів.
Ціна на експортний сталевий гарячекатаний рулон на умовах FOB Чорне море, $/тонна
Та не однаково мені, як Україну злії люди присплять, лукаві, і в огні Її, окраденую, збудять... ох, не однаково мені.
Зараз переглядають цей форум: imlex, vovodabravis, Василь-Рівне і 4 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор
|