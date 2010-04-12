Додано: Сер 18 лип, 2018 00:58

Кстати, тут на днях задавали вопрос по ценам на зерно. По-моему, ответа так и не было.На данный моментпшеница - 497,6 c/буш - с майских максимумов упала на 10%, но пока заметно (на 26%) выше минимумов 2016;кукуруза - 346,2 с/буш - с майских максимумов упала на 16%, и всего на 8% выше минимумов 2016.Далее.Медь - 2748 долл. - вопреки обещаниям Libo (масоны подвели как и голос свыше) за последний месяц упала на 16%, но пока примерно на 37% дороже минимумов 2016. Чёрные металлы так и не знаю, где смотреть, но можно предположить, что падают вместе с медью.Радует начавшееся с 10 числа падение нефти. В результате за неделю брент подешевел на 10% с 79,5 до 71,57 долл. Хорошо бы и дальше так.