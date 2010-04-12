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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5462546354645465>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 809
1. Нет сбережений в валюте
10%
84
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
59
4. от 50% до 75%
14%
113
5. более 75%
63%
508
Всього голосів : 809
Повідомлення Додано: Вів 17 лип, 2018 20:41

Re: Валютный рынок в контексте

  Сибарит написав:Я пока вижу поезд, стоящий на месте и слегка вибрирующий.

За результатами проведення планових розміщень облігацій внутрішньої державної позики 17 липня 2018 року, до державного бюджету залучено1 756 564 117,31 гривень.
Та не однаково мені, як Україну злії люди присплять, лукаві, і в огні Її, окраденую, збудять... ох, не однаково мені.
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: Вів 17 лип, 2018 22:45

  тарасов написав:Vlad442

интересно, а какой это банк?

Мегабанк.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 лип, 2018 00:28

  Vlad442 написав:Некоторые области по уровню ВРП превысили уровень 13-ого года в сопоставимых ценах.
https://www.obozrevatel.com/economics/r ... astyam.htm

Происходит то, что можно было ожидать. ВУ превращается в депрессивный регион со своей старой промышленностью и хозсвязями, ориентированными на РФ, ЗУ развивается за счет интеграции в Европу. Киев посередине.

Вы, конечно, правы насчёт старой промышленности и хозсвязей, ориентированных на РФ.
Но было бы интересно узнать за счёт чего так сильно вырос ВРП в Житомирской, Винницкой, Волынской и Хмельницкой областях. То ли там действительно создаётся какая-то промышленность, то ли за счёт крайне низкой базы сравнения, то ли, к примеру, благодаря строительству дорог за счёт госбюджета или ещё что-то. И почему при этом Закарпатская и Черновецкая область такие же депрессивные как ВУ, да и Черкасская, Черниговская, Ивано-Франковская, Ровенская и Львовская тоже недалеко ушли?
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ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 18 лип, 2018 00:58

Кстати, тут на днях задавали вопрос по ценам на зерно. По-моему, ответа так и не было.
На данный момент
пшеница - 497,6 c/буш - с майских максимумов упала на 10%, но пока заметно (на 26%) выше минимумов 2016;
кукуруза - 346,2 с/буш - с майских максимумов упала на 16%, и всего на 8% выше минимумов 2016.
Далее.
Медь - 2748 долл. - вопреки обещаниям Libo (масоны подвели как и голос свыше :) ) за последний месяц упала на 16%, но пока примерно на 37% дороже минимумов 2016. Чёрные металлы так и не знаю, где смотреть, но можно предположить, что падают вместе с медью.
Радует начавшееся с 10 числа падение нефти. В результате за неделю брент подешевел на 10% с 79,5 до 71,57 долл. Хорошо бы и дальше так.
Востаннє редагувалось ЛАД в Сер 18 лип, 2018 11:29, всього редагувалось 1 раз.
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ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 18 лип, 2018 07:33

А это за какой объем цена? (для зерновых). Вот тут другая цена, там же кстати можно смотреть и цены на металлы и другие биржевые товары
https://www.finanz.ru/birzhevyye-tovary/pshenitsa-cena
nemaks
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 лип, 2018 09:32

Re: Валютный рынок в контексте

  ЛАД написав:Радует начавшееся с 10 числа падение нефти. В результате за неделю брент подешевел на 10% с 79,5 до 71,57 долл. Хорошо бы и дальше так.

Все бы хорошо, но цены на комоды, с некоторым временным лагом, обычно ходят за нефтью. Я бы не стал желать падения цен на нефть - нам от этого лучше не станет.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Сер 18 лип, 2018 09:45

Падение нефти... это опять бензин подымется что-ли? 10% это не мало... ох уж это зазеркалье...
vovodabravis
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Повідомлення Додано: Сер 18 лип, 2018 09:45

  Сибарит написав:
  ЛАД написав:Радует начавшееся с 10 числа падение нефти. В результате за неделю брент подешевел на 10% с 79,5 до 71,57 долл. Хорошо бы и дальше так.

Все бы хорошо, но цены на комоды, с некоторым временным лагом, обычно ходят за нефтью. Я бы не стал желать падения цен на нефть - нам от этого лучше не станет.

Как считают некоторые неглупые товарисчи, желательно было бы нахождение нефти в диапазон 60-50 $ за бочку брента. И волки целы, и овцы сыты... 8)
Харьковские отходят от завтраков продолжая ранее означенный тренд: $ 26.31/26.35
#freesentsov
Смерть рашистским оккупантам и лугандоно-крысчанским предателям!
slot
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Повідомлення Додано: Сер 18 лип, 2018 09:48

Re: Валютный рынок в контексте

  Сибарит написав:Все бы хорошо, но цены на комоды, с некоторым временным лагом, обычно ходят за нефтью. Я бы не стал желать падения цен на нефть - нам от этого лучше не станет.

Різке зростання торгових обмежень може викликати значне звуження вільних експортних ринків сталі для України. Це призведе до того, що українські металурги можуть зіткнутися як зі зниженням цін через посилення конкуренції, так і з можливим введенням загороджувального мита і обмежень на обсяги поставок. У результаті, шанси сталевої галузі зберегти роль драйвера українського експорту в 2018-19 різко зменшуються. Ми очікуємо, що валютні надходження від експорту чорних металів виростуть не більше ніж на 2%, до $9,7 млрд у 2018 і можуть знизитися на 10%, до $8.8 млрд — у 2019. Для металургів важливіше значення матиме внутрішній ринок, у той час як для українського експорту зросте роль сфери послуг і продукції аграрного та машинобудівного секторів.

Ціна на експортний сталевий гарячекатаний рулон на умовах FOB Чорне море, $/тонна
Зображення
Та не однаково мені, як Україну злії люди присплять, лукаві, і в огні Її, окраденую, збудять... ох, не однаково мені.
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: Сер 18 лип, 2018 10:10

Відсутність значних виплат вкладникам неплатоспроможних банків та активізація продаж майна збанкрутілих банків дозволили ФГВФО накопичити ₴7млрд на рахунках. Сьогодні можуть прийняти рішення про дострокове погашення частини із майже 60-мільярдного боргу фонду перед Мінфіном

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Та не однаково мені, як Україну злії люди присплять, лукаві, і в огні Її, окраденую, збудять... ох, не однаково мені.
Василь-Рівне
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