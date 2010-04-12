Сибарит написав: Я бы не стал желать падения цен на нефть - нам от этого лучше не станет.
З суттєвого падіння цін в середині 80-х років минулого століття почався розвал радянської імперії. Готовий потерпіти 10 дол/барель,доки не розвалиться Росія. П.С.Хотілось би побачити рейтинг Трампа після зустрічі з ВВХ.Може Хогтон знайде.І почне своє повідомлення зі слова ЛОЛ.
ЛАД написав:Радует начавшееся с 10 числа падение нефти. В результате за неделю брент подешевел на 10% с 79,5 до 71,57 долл. Хорошо бы и дальше так.
Все бы хорошо, но цены на комоды, с некоторым временным лагом, обычно ходят за нефтью. Я бы не стал желать падения цен на нефть - нам от этого лучше не станет.
К сожалению, не знаю, что лучше. По-моему, уже как-то писал, что вполне допускаю, что при параллельном росте нефти-газа и зерна-металла мы проигрываем - рост стоимости импорта энергоресурсов (ещё и уголь добавился) может превышать рост стоимости нашего экспорта зерна-металла.
Востаннє редагувалось ЛАД в Сер 18 лип, 2018 11:50, всього редагувалось 1 раз.