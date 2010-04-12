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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5462546354645465

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 809
1. Нет сбережений в валюте
10%
84
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
59
4. от 50% до 75%
14%
113
5. более 75%
63%
508
Всього голосів : 809
Повідомлення Додано: Сер 18 лип, 2018 11:12

  Сибарит написав: Я бы не стал желать падения цен на нефть - нам от этого лучше не станет.

З суттєвого падіння цін в середині 80-х років минулого століття почався розвал радянської імперії.
Готовий потерпіти 10 дол/барель,доки не розвалиться Росія.
П.С.Хотілось би побачити рейтинг Трампа після зустрічі з ВВХ.Може Хогтон знайде.І почне своє повідомлення зі слова ЛОЛ. :mrgreen:

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Повідомлення Додано: Сер 18 лип, 2018 11:31

  nemaks написав:А это за какой объем цена? (для зерновых). Вот тут другая цена, там же кстати можно смотреть и цены на металлы и другие биржевые товары
https://www.finanz.ru/birzhevyye-tovary/pshenitsa-cena

Прошу прощения - описка, исправил. Там по зерну центы/бушель.
Все данные с графиков сайта http://quote-spy.com
Спасибо, что обратили внимание.
Востаннє редагувалось ЛАД в Сер 18 лип, 2018 11:39, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 18 лип, 2018 11:38

  Сибарит написав:
  ЛАД написав:Радует начавшееся с 10 числа падение нефти. В результате за неделю брент подешевел на 10% с 79,5 до 71,57 долл. Хорошо бы и дальше так.

Все бы хорошо, но цены на комоды, с некоторым временным лагом, обычно ходят за нефтью. Я бы не стал желать падения цен на нефть - нам от этого лучше не станет.

К сожалению, не знаю, что лучше. По-моему, уже как-то писал, что вполне допускаю, что при параллельном росте нефти-газа и зерна-металла мы проигрываем - рост стоимости импорта энергоресурсов (ещё и уголь добавился) может превышать рост стоимости нашего экспорта зерна-металла.
Востаннє редагувалось ЛАД в Сер 18 лип, 2018 11:50, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 18 лип, 2018 11:49

Интересно, МБ вырос на 7 коп. - по нынешним временам вполне прилично, наличка тоже растёт (гагарин только что поменял 26,35/26,45), а на ветке тишина.
Все ушли в отпуск вслед за ДС? :)
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Повідомлення Додано: Сер 18 лип, 2018 11:55

  ЛАД написав:Интересно, МБ вырос на 7 коп. - по нынешним временам вполне прилично, наличка тоже растёт (гагарин только что поменял 26,35/26,45), а на ветке тишина.
Все ушли в отпуск вслед за ДС? :)

а чего орать, кому надо вошли по 26, остальные подтягиваются по мере захода денег...
edvardd
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