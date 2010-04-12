Сибарит написав: Я бы не стал желать падения цен на нефть - нам от этого лучше не станет.
З суттєвого падіння цін в середині 80-х років минулого століття почався розвал радянської імперії. Готовий потерпіти 10 дол/барель,доки не розвалиться Росія. П.С.Хотілось би побачити рейтинг Трампа після зустрічі з ВВХ.Може Хогтон знайде.І почне своє повідомлення зі слова ЛОЛ.
ЛАД написав:Радует начавшееся с 10 числа падение нефти. В результате за неделю брент подешевел на 10% с 79,5 до 71,57 долл. Хорошо бы и дальше так.
Все бы хорошо, но цены на комоды, с некоторым временным лагом, обычно ходят за нефтью. Я бы не стал желать падения цен на нефть - нам от этого лучше не станет.
К сожалению, не знаю, что лучше. По-моему, уже как-то писал, что вполне допускаю, что при параллельном росте нефти-газа и зерна-металла мы проигрываем - рост стоимости импорта энергоресурсов (ещё и уголь добавился) может превышать рост стоимости нашего экспорта зерна-металла.
Востаннє редагувалось ЛАД в Сер 18 лип, 2018 11:50, всього редагувалось 1 раз.
Квесторе_поверніться написав:Чому саме піврічні. Можуть бути і з іншими термінами...але з поповненням і закінченням в літні місяці.
Потому что только один банк из тех, кому я рискую доверять свои деньги, позволяет открывать столбики с пополнением без ограничений. Либо вообще нет пополнения, либо только в первый месяц, либо на сумму не более суммы вклада в месяц.
Один банк це несерйозно.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам
ЛАД написав:Интересно, МБ вырос на 7 коп. - по нынешним временам вполне прилично, наличка тоже растёт (гагарин только что поменял 26,35/26,45), а на ветке тишина. Все ушли в отпуск вслед за ДС?
Начали сбываться прогнозы банковских казначеев — курс доллара резво идет вверх со старта межбанковских торгов 18 июля. Начался день с 2-копеечного роста котировок — до 26,25-26,28 грн/$, сообщил UBR.ua начальник управления дилинговых операций Райффайзен банка Аваль Юрий Гриненко. А после раскачки торговли курсы менялись еще активнее. «С утра серьезно не хватало доллара, потому после начала торгов рынок ушел на 26,29-26,31 грн/$. А после того, как экспортеры, вдохновленные ростом котировок, стали активнее продавать валюту, произошел откат к 26,2750-26,28 грн/$», — уточнил ход событий Гриненко. Национальный банк пока наблюдает за ситуацией со стороны, и не пытается гасить валютными продажами стихийно возникшее курсовое движение. Казначеи не верят, что рачительный регулятор при небольшом курсовом срыве начнет сорить на межбанке своими золотовалютными резервами. Продаж СКВ от него ждут не раньше 10-копеечного подорожания «американца». Вчера НБУ также не появлялся на безналичном рынке. 17 июля доллар подорожал на межбанке на 6 копеек, и зафиксировался в рамках 26,2450-26,26 грн/$. При этом финансисты прогнозировали дальнейшее подорожание валюты в ближайшие дни.
Та не однаково мені, як Україну злії люди присплять, лукаві, і в огні Її, окраденую, збудять... ох, не однаково мені.
Василь-Рівне написав:........ 17 июля доллар подорожал на межбанке на 6 копеек, и зафиксировался в рамках 26,2450-26,26 грн/$. При этом финансисты прогнозировали дальнейшее подорожание валюты в ближайшие дни.
Тут какая-то опечатка? Василь, большая просьба, давайте, пожалуйста, ссылки на цитаты.
Востаннє редагувалось ЛАД в Сер 18 лип, 2018 13:33, всього редагувалось 1 раз.