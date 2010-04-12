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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5463546454655466>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 809
1. Нет сбережений в валюте
10%
84
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
59
4. от 50% до 75%
14%
113
5. более 75%
63%
508
Всього голосів : 809
Повідомлення Додано: Сер 18 лип, 2018 11:12

  Сибарит написав: Я бы не стал желать падения цен на нефть - нам от этого лучше не станет.

З суттєвого падіння цін в середині 80-х років минулого століття почався розвал радянської імперії.
Готовий потерпіти 10 дол/барель,доки не розвалиться Росія.
П.С.Хотілось би побачити рейтинг Трампа після зустрічі з ВВХ.Може Хогтон знайде.І почне своє повідомлення зі слова ЛОЛ. :mrgreen:

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Повідомлення Додано: Сер 18 лип, 2018 11:31

  nemaks написав:А это за какой объем цена? (для зерновых). Вот тут другая цена, там же кстати можно смотреть и цены на металлы и другие биржевые товары
https://www.finanz.ru/birzhevyye-tovary/pshenitsa-cena

Прошу прощения - описка, исправил. Там по зерну центы/бушель.
Все данные с графиков сайта http://quote-spy.com
Спасибо, что обратили внимание.
Востаннє редагувалось ЛАД в Сер 18 лип, 2018 11:39, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 18 лип, 2018 11:38

  Сибарит написав:
  ЛАД написав:Радует начавшееся с 10 числа падение нефти. В результате за неделю брент подешевел на 10% с 79,5 до 71,57 долл. Хорошо бы и дальше так.

Все бы хорошо, но цены на комоды, с некоторым временным лагом, обычно ходят за нефтью. Я бы не стал желать падения цен на нефть - нам от этого лучше не станет.

К сожалению, не знаю, что лучше. По-моему, уже как-то писал, что вполне допускаю, что при параллельном росте нефти-газа и зерна-металла мы проигрываем - рост стоимости импорта энергоресурсов (ещё и уголь добавился) может превышать рост стоимости нашего экспорта зерна-металла.
Востаннє редагувалось ЛАД в Сер 18 лип, 2018 11:50, всього редагувалось 1 раз.
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ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 18 лип, 2018 11:49

Интересно, МБ вырос на 7 коп. - по нынешним временам вполне прилично, наличка тоже растёт (гагарин только что поменял 26,35/26,45), а на ветке тишина.
Все ушли в отпуск вслед за ДС? :)
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ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 18 лип, 2018 11:55

  ЛАД написав:Интересно, МБ вырос на 7 коп. - по нынешним временам вполне прилично, наличка тоже растёт (гагарин только что поменял 26,35/26,45), а на ветке тишина.
Все ушли в отпуск вслед за ДС? :)

а чего орать, кому надо вошли по 26, остальные подтягиваются по мере захода денег...
edvardd
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Повідомлення Додано: Сер 18 лип, 2018 11:58

Зеленый поезд набирает ход?
Тут не орать надо, а уже догонять
Грйс-мэн
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 лип, 2018 11:59

  Vlad442 написав:
  Квесторе_поверніться написав:Чому саме піврічні.
Можуть бути і з іншими термінами...але з поповненням і закінченням в літні місяці.

Потому что только один банк из тех, кому я рискую доверять свои деньги, позволяет открывать столбики с пополнением без ограничений.
Либо вообще нет пополнения, либо только в первый месяц, либо на сумму не более суммы вклада в месяц.

Один банк це несерйозно.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам
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Повідомлення Додано: Сер 18 лип, 2018 12:02

  Грйс-мэн написав:Зеленый поезд набирает ход?
Тут не орать надо, а уже догонять

Поки що 2 рази НБУ гасив на позначці 26.50.Побачимо як буде цього разу.
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Повідомлення Додано: Сер 18 лип, 2018 12:06

  ЛАД написав:Интересно, МБ вырос на 7 коп. - по нынешним временам вполне прилично, наличка тоже растёт (гагарин только что поменял 26,35/26,45), а на ветке тишина.
Все ушли в отпуск вслед за ДС? :)

Начали сбываться прогнозы банковских казначеев — курс доллара резво идет вверх со старта межбанковских торгов 18 июля. Начался день с 2-копеечного роста котировок — до 26,25-26,28 грн/$, сообщил UBR.ua начальник управления дилинговых операций Райффайзен банка Аваль Юрий Гриненко. А после раскачки торговли курсы менялись еще активнее.
«С утра серьезно не хватало доллара, потому после начала торгов рынок ушел на 26,29-26,31 грн/$. А после того, как экспортеры, вдохновленные ростом котировок, стали активнее продавать валюту, произошел откат к 26,2750-26,28 грн/$», — уточнил ход событий Гриненко.
Национальный банк пока наблюдает за ситуацией со стороны, и не пытается гасить валютными продажами стихийно возникшее курсовое движение. Казначеи не верят, что рачительный регулятор при небольшом курсовом срыве начнет сорить на межбанке своими золотовалютными резервами. Продаж СКВ от него ждут не раньше 10-копеечного подорожания «американца».
Вчера НБУ также не появлялся на безналичном рынке. 17 июля доллар подорожал на межбанке на 6 копеек, и зафиксировался в рамках 26,2450-26,26 грн/$. При этом финансисты прогнозировали дальнейшее подорожание валюты в ближайшие дни.
Та не однаково мені, як Україну злії люди присплять, лукаві, і в огні Її, окраденую, збудять... ох, не однаково мені.
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: Сер 18 лип, 2018 12:24

  Василь-Рівне написав:........
17 июля доллар подорожал на межбанке на 6 копеек, и зафиксировался в рамках 26,2450-26,26 грн/$. При этом финансисты прогнозировали дальнейшее подорожание валюты в ближайшие дни.

Тут какая-то опечатка?
Василь, большая просьба, давайте, пожалуйста, ссылки на цитаты.
Востаннє редагувалось ЛАД в Сер 18 лип, 2018 13:33, всього редагувалось 1 раз.
Не разговаривать с budivelnik"ом :!:
ЛАД
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