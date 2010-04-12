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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5463546454655466

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 809
1. Нет сбережений в валюте
10%
84
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
59
4. от 50% до 75%
14%
113
5. более 75%
63%
508
Всього голосів : 809
Повідомлення Додано: Сер 18 лип, 2018 12:30

Евро ещё сходит вверх за 1.17? Или из-за падающей нефти уже нет?
Mazay256
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 лип, 2018 12:40

  ЛАД написав:Медь - 2748 долл. - вопреки обещаниям Libo (масоны подвели как и голос свыше :) ) за последний месяц упала на 16%, но пока примерно на 37% дороже минимумов 2016.


Искажуха и некомпетентность.
Может хотел сказать, что $2,748 за фунт?
А если за тонну, то сейчас под $6200.
За Libo и за масонов не переживай. Они хоть иногда ошибаются, но они всегда
в масле.
Для общего развития. Информация из будущего.

К 2025 году:
- Число электромобилей в США вырастет в 10 раз и достигнет 7 млн. штук.
- Количество электромобилей во всем мире будет более 27 млн. штук.
- Потребление меди в автомобильной промышленности вырастет в шесть (!!!) раз.
- Для каждого зарядного устройство для каждого электромобиля потребуется от 1 до 8 кг меди.
- Количество зарядных станций для электромобилей только в США вырастет в 37 раз!

Для сравнения.

Для одного автомобиля требуется от 9 до 25 кг меди.

Для одного гибрида требуется от 40 до 70 кг меди.

Для одного электромобиля требуется 90 кг меди.

Для одного электроавтобуса требуется 400 кг меди.

Отчетливо вижу будущее, а в нем благополучие и процветание владельцев медных рудников. :oops:


Медь. Золото. Серебро.

8) 8) 8)
Libo
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Повідомлення Додано: Сер 18 лип, 2018 12:53

  Libo написав:
  ЛАД написав:Медь - 2748 долл. - вопреки обещаниям Libo (масоны подвели как и голос свыше :) ) за последний месяц упала на 16%, но пока примерно на 37% дороже минимумов 2016.


Искажуха и некомпетентность.
Может хотел сказать, что $2,748 за фунт?
А если за тонну, то сейчас под $6200.
За Libo и за масонов не переживай. Они хоть иногда ошибаются, но они всегда
в масле.
Для общего развития. Информация из будущего.

К 2025 году:
- Число электромобилей в США вырастет в 10 раз и достигнет 7 млн. штук.
- Количество электромобилей во всем мире будет более 27 млн. штук.
- Потребление меди в автомобильной промышленности вырастет в шесть (!!!) раз.
- Для каждого зарядного устройство для каждого электромобиля потребуется от 1 до 8 кг меди.
- Количество зарядных станций для электромобилей только в США вырастет в 37 раз!

Для сравнения.

Для одного автомобиля требуется от 9 до 25 кг меди.

Для одного гибрида требуется от 40 до 70 кг меди.

Для одного электромобиля требуется 90 кг меди.

Для одного электроавтобуса требуется 400 кг меди.

Отчетливо вижу будущее, а в нем благополучие и процветание владельцев медных рудников. :oops:


Медь. Золото. Серебро.

8) 8) 8)


медь месяц в пике... потеряла в цене больше 16% ...можно начинать покупать на низах


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Повідомлення Додано: Сер 18 лип, 2018 12:56

  Mazay256 написав:Евро ещё сходит вверх за 1.17? Или из-за падающей нефти уже нет?


сходит осенью, но не выше 1,19/20
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Повідомлення Додано: Сер 18 лип, 2018 12:59

Re: Валютный рынок в контексте

Киев, м. Левобережная 26,27/26,37
Danik
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 лип, 2018 13:04

Re: Валютный рынок в контексте

  ЛАД написав:По-моему, уже как-то писал, что вполне допускаю, что при параллельном росте нефти-газа и зерна-металла мы проигрываем - рост стоимости импорта энергоресурсов (ещё и уголь добавился) может превышать рост стоимости нашего экспорта зерна-металла.

Я помню, что писали. Но вот только не припомню периодов дешевой нефти, когда нам было хорошо.
Да и общеэкономические соображения говорят о том, что цены растут, когда экономика на подъеме, и падают, когда начинаются проблемы. Мы не настолько изолированы, чтобы нам было хорошо, когда всем вокруг плохо.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Сер 18 лип, 2018 13:11

Danik
Хмельницкий обменки 26.25-26.4
Востаннє редагувалось Oleg_Sa в Сер 18 лип, 2018 13:21, всього редагувалось 1 раз.
Oleg_Sa
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 лип, 2018 13:17

Re: Валютный рынок в контексте

  Libo написав:Для сравнения.

Для одного автомобиля требуется от 9 до 25 кг меди.

А всё из за сговора, всё никак не переведут проводку на 24В. Так сразу сечение всей автопроводки резко уменьшится.

В принципе высокий спрос на медь можно скомпенсировать повышением напряжения/частоты и техническим прогрессом.
Спутниковая связь - один из примеров где телекоммуникационная отрасль избавилась от огромного медного ярма.
Оптоволоконные линии - второй пример.
В трансформаторах массу меди можно уменьшить пропорционально увеличив частоту обмоток (Для примера, сварочные трансформаторы уменьшились с десятков килограмм, до единиц грамм).
Рост цены на медь ограничит её спрос в сантехнической сфере. Её заменят более экологичные альтернативы (медь диффундирует в воду).
В солнечных электростанциях есть огромное поле для уменьшения спроса на медь. Это и более высоковольтные стринги, и микроинверторы и еще парочка менее популярных пока что тем.

При проведении прогнозов между популяцией автомобилей и электромобилей думаю стоит подумать про самый перспективный виток прогресса в теме каршэринга и автономного транспорта. Если вдруг история пойдет по этой ветке развития, то популяция коммерческого автотранспорта станет в 4-10 раз меньше, при той же пропускной способности. Количество личного автотранспорта уменьшится по прогнозам до 20 раз. Что полностью нивелирует потенциальный рост спроса меди в перерасчете на 1 авто.

В долгосрочной перспективе цена на медь будет +- такой же как и последние 100 лет, не такой то это и дефицитный материал. Но перестройка в энергетике и автотранспорте может устроить хорошую волатильность в краткосроке этому материалу.
serega_rubin
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Повідомлення Додано: Сер 18 лип, 2018 13:19

  Mazay256 написав:Евро ещё сходит вверх за 1.17? Или из-за падающей нефти уже нет?

Нужно следить за динамикой.
Описано здесь:
Валютный рынок в мире
Пока все актуально.
спросить у любой "пересичной бабушки"
метод статистических исследований от kharkov_val
vovan_prm
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 лип, 2018 13:23

Космонавт хорошо так полетел, уже 26.47 по Харькову :shock:
Oleg_Sa
 
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