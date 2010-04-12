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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 18 лип, 2018 12:40
Искажуха и некомпетентность.
Может хотел сказать, что $2,748 за фунт?
А если за тонну, то сейчас под $6200.
За Libo и за масонов не переживай. Они хоть иногда ошибаются, но они всегда
в масле.
Для общего развития. Информация из будущего.
К 2025 году:
- Число электромобилей в США вырастет в 10 раз и достигнет 7 млн. штук.
- Количество электромобилей во всем мире будет более 27 млн. штук.
- Потребление меди в автомобильной промышленности вырастет в шесть (!!!) раз.
- Для каждого зарядного устройство для каждого электромобиля потребуется от 1 до 8 кг меди.
- Количество зарядных станций для электромобилей только в США вырастет в 37 раз!
Для сравнения.
Для одного автомобиля требуется от 9 до 25 кг меди.
Для одного гибрида требуется от 40 до 70 кг меди.
Для одного электромобиля требуется 90 кг меди.
Для одного электроавтобуса требуется 400 кг меди.
Отчетливо вижу будущее, а в нем благополучие и процветание владельцев медных рудников.
Медь. Золото. Серебро.
Додано: Сер 18 лип, 2018 12:53
медь месяц в пике... потеряла в цене больше 16% ...можно начинать покупать на низах
Додано: Сер 18 лип, 2018 12:56
Додано: Сер 18 лип, 2018 12:59
Re: Валютный рынок в контексте
Киев, м. Левобережная 26,27/26,37
Додано: Сер 18 лип, 2018 13:04
Re: Валютный рынок в контексте
Я помню, что писали. Но вот только не припомню периодов дешевой нефти, когда нам было хорошо.
Да и общеэкономические соображения говорят о том, что цены растут, когда экономика на подъеме, и падают, когда начинаются проблемы. Мы не настолько изолированы, чтобы нам было хорошо, когда всем вокруг плохо.
Додано: Сер 18 лип, 2018 13:11
Danik
Хмельницкий обменки 26.25-26.4
Востаннє редагувалось Oleg_Sa в Сер 18 лип, 2018 13:21, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 18 лип, 2018 13:17
Re: Валютный рынок в контексте
А всё из за сговора, всё никак не переведут проводку на 24В. Так сразу сечение всей автопроводки резко уменьшится.
В принципе высокий спрос на медь можно скомпенсировать повышением напряжения/частоты и техническим прогрессом.
Спутниковая связь - один из примеров где телекоммуникационная отрасль избавилась от огромного медного ярма.
Оптоволоконные линии - второй пример.
В трансформаторах массу меди можно уменьшить пропорционально увеличив частоту обмоток (Для примера, сварочные трансформаторы уменьшились с десятков килограмм, до единиц грамм).
Рост цены на медь ограничит её спрос в сантехнической сфере. Её заменят более экологичные альтернативы (медь диффундирует в воду).
В солнечных электростанциях есть огромное поле для уменьшения спроса на медь. Это и более высоковольтные стринги, и микроинверторы и еще парочка менее популярных пока что тем.
При проведении прогнозов между популяцией автомобилей и электромобилей думаю стоит подумать про самый перспективный виток прогресса в теме каршэринга и автономного транспорта. Если вдруг история пойдет по этой ветке развития, то популяция коммерческого автотранспорта станет в 4-10 раз меньше, при той же пропускной способности. Количество личного автотранспорта уменьшится по прогнозам до 20 раз. Что полностью нивелирует потенциальный рост спроса меди в перерасчете на 1 авто.
В долгосрочной перспективе цена на медь будет +- такой же как и последние 100 лет, не такой то это и дефицитный материал. Но перестройка в энергетике и автотранспорте может устроить хорошую волатильность в краткосроке этому материалу.
Додано: Сер 18 лип, 2018 13:19
Нужно следить за динамикой.
Описано здесь:
Валютный рынок в мире
Пока все актуально.
спросить у любой "пересичной бабушки"
метод статистических исследований от kharkov_val
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